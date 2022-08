F1: Binotto convaincu que Ferrari a une "excellente équipe pour la stratégie"

Interrogé par Motorsport, Mattia Binotto, patron de l'écurie Ferrari, pense que la "stratégie" n'est pas le point faible de l'équipe cette saison, malgré les nombreuses critiques liées aux décisions prises pour Charles Leclerc.

À tête reposée, les polémiques passées, Mattia Binotto en est convaincu: Ferrari n'a pas de problème de stratégie en course. "J'ai une excellente équipe sur la stratégie, et je ne pense pas que ce soit une faiblesse", assure le directeur de l'écurie italienne de Formule 1 dans des propos rapportés jeudi par Motorsport.

Depuis le début de la saison 2022, la Scuderia fait l'objet de nombreuses critiques pour les décisions stratégiques concernant Charles Leclerc. Chez lui, le pilote monégasque a tout perdu en raison d'un arrêt aux stands effectué en même temps que Carlos Sainz. Puis lors des GP de Grande-Bretagne et de Hongrie, les décisions en matière de gestion des pneus ont ruiné ses espoirs de victoire et même de podium.

"Malchanceux, mais pas en tort"

Pour autant, dans une réponse qui ne concerne pas les événements survenus à Budapest, Mattia Binotto estime que les stratèges ont globalement été à la hauteur: "Je ne suis pas convaincu à l'heure actuelle que ce que nous avons fait était mauvais. Je suis toujours convaincu que nous avons pris ce qui était la bonne décision à ce moment-là. Nous étions parfois malchanceux, mais pas en tort".

"Si vous regardez notre équipe de stratégie, parfois ils font même de grandes choses, plus grandes que les autres, soutient-il. Nous avions la bonne stratégie en Autriche. (...) En France, nous avons été assez courageux pour mettre deux gommes medium en course quand les autres étaient en durs. Pour faire cela, il faut non seulement être fort, mais aussi courageux. Donc dans l'ensemble, nous avons une bonne équipe".

À mi-saison, après 13 courses, Ferrari est largement distancée par le leader Red Bull au classement constructeurs (431 points contre 334). En ce qui concerne les pilotes, Charles Leclerc, 2e, compte 80 points de retard sur le champion du monde Max Verstappen, en tête avec 258 points. Carlos Sainz est 5e (156 pts), derrière Sergio Pérez (173 pts) et George Russell (158 pts).