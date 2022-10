F1 : "Quelle saison...", Alonso étale sa frustration envers Alpine

Une nouvelle fois lors de cette saison de Formule 1, Fernando Alonso a été contraint d’abandonner une course. En raison d’un problème mécanique, l’Espagnol n’a pas pu terminer le Grand Prix de Mexique. Dans des propos partagés par DAZN, le pilote a multiplié les piques envers son écurie.

Fernando Alonso et Alpine ont de grandes chances de se quitter en mauvais termes à la fin de la saison. Si l’écurie était assez surprise de voir son pilote partir la saison prochaine chez Aston Martin alors qu’une prolongation était évoquée, les évènements survenus au Grand Prix de Mexique ne risquent pas d’arranger les relations entre les deux parties.

Performant sur les circuits lors des deux dernières courses aux Etats-Unis et au Japon où il a accroché la 7e place, Alonso a cette fois été contraint d’abandonner la course en raison d’un problème moteur. Dans des propos retranscrits par DAZN, l’Espagnol ne s’est pas gêné pour évacuer sa frustration concernant la fiabilité de sa voiture depuis le début de la saison: "Quelle saison mon pote, quelle saison incroyable..." Au moment d’abandonner, Alonso a aussi jeté son poing en l’air, preuve de sa colère contre le manque de fiabilité de sa voiture.

Des désaccords avec Alpine

Durant la course, la communication entre Alpine et le pilote n'a pas été évidente. Se doutant d’un problème, Alonso affirme avoir voulu s’arrêter en guise de précaution, mais son écurie l’a contraint à continuer la course: "J’ai perdu un cylindre, je n’en avais que cinq pendant 20 tours, me rendant à moitié ridicule. Et il s’est cassé, ce qui était la meilleure chose. Je voulais m’arrêter et ils m’ont demandé de continuer."

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le futur élément d’Aston Martin est contraint d’abandonner une course. Notamment à Singapour et en Italie. Ce scénario est d’autant plus frustrant pour l’Espagnol, puisque ce dernier confie qu’il était "à l’aise, comme aux USA, 30 secondes devant mon coéquipier et les McLaren, une de mes meilleures courses."