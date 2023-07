F1: "C'était uniquement dans l'intérêt de l'équipe", Wolff répond à Hamilton

Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a livré ses explications sur l'échange tendu qui l'a opposé à Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Autriche, ce week-end.

Lewis Hamilton est à cran. S’il vit cette saison avec l’espoir de retrouver une monoplace compétitive l’année prochaine, le septuple champion du monde s’impatiente, et fragilise la cohésion que Toto Wolff essaie de maintenir chez Mercedes.

"La voiture est mauvaise." Même le directeur de l’écurie l’a reconnu durant le Grand Prix de Montréal, à l’occasion d’un échange radio pimenté avec Lewis Hamilton, qui pestait contre le comportement de sa voiture et la sanction dont il a écopé pour avoir dépassé les limites de la piste.

"Lewis, la voiture est mauvaise, nous le savons. S'il te plaît, conduit là", s’est agacé Wolff, sentant son pilote se débattre dans le vide, débordé par la frustration. Interrogé après la course sur la façon dont il avait été réprimandé par Toto Wolff, Lewis Hamilton a botté en touche: "Je ne sais pas. Il faut lui demander."

Le nouveau contrat d'Hamilton n'est pas remis en question

La presse est justement allée s’enquérir de l’état d’esprit qui règne chez Mercedes auprès du directeur de l’écurie, qui en a profité pour justifier les remontrances adressées à son pilote.

"C'était uniquement dans l'intérêt de l'équipe. C'était uniquement dans l'intérêt du pilote et de l'équipe, a-t-il expliqué. Parfois, il y a un moment où vous devez calmer les choses, mais je voulais bien faire. Nous avons beaucoup discuté avant sur les limites de la piste et je voulais m'assurer que nous tirions le meilleur parti de l'ensemble, qui n'était pas performant, et que nous donnions le meilleur de nous-mêmes."

Il y a un mois, sur le circuit de Barcelone, Mercedes affichait des progrès intéressants, avec un net regain de performance, mais ce sursaut restait à consolider. Mercedes n’y est pas parvenu sur le circuit de Spielberg, en Autriche, où les monoplaces allemandes n’ont jamais semblé à l’aise.

"La voiture n'avait pas de rythme aujourd'hui, a reconnu Wolff. C'est une journée difficile, je dirais, parce que nous avons eu une telle tendance à la hausse qu'il est difficile d'encaisser une telle journée. Il n'y avait pas de rythme et on ne sait pas encore pourquoi." Les piètres performances de Mercedes n’auront en revanche aucun impact sur l’avenir de Lewis Hamilton, promet Toto Wolff. Et même si aucune annonce ne sera faite avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le patron de l’écurie persiste et martèle son message, ce n’est plus qu’une question de jours.