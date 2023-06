F1: l'idée d'Hamilton pour handicaper Red Bull et limiter les hégémonies

Lewis Hamilton a une idée pour éviter qu'une écurie ne domine le championnat de F1 durant plusieurs années de suite.

Est-il le mieux placé pour faire cette suggestion? Lewis Hamilton, dont la Mercedes a surclassé la concurrence de 2014 à 2020, a affirmé jeudi que la Formule 1 avait sans doute besoin de changer ses règlements pour limiter les périodes de domination comme celle actuellement exercée par Red Bull.

"Au cours des 17 années que j'ai passées ici, et même avant que je ne sois là, on a vu une période de domination. Et ça continue. J'ai eu énormément de chance de vivre l'une de ces périodes. (...) Mais de la façon dont ça se passe, ça continuera encore et encore. Et je ne crois pas que la F1 ait besoin de ça", a déclaré Lewis Hamilton dans des propos retranscrits par Motorsport avant le Grand Prix d'Autriche (2 juillet, 15h00).

Il préconise un calendrier restrictif pour le développement des monoplaces

Le septuple champion du monde britannique de 38 ans propose un calendrier restrictif pour le développement des monoplaces. L'idée est d'empêcher qu'une écurie profite de son avantage lors d'une saison pour lancer plus tôt le développement de sa voiture suivante, ou bien qu'une écurie dépassée ne sacrifie sa saison en cours pour tenter de se refaire l'année d'après.

"Si tout le monde avait une date, par exemple si tout le monde savait quand il peut vraiment commencer, quelle que soit cette date (...) alors personne n'aurait d'avance, prédit-il. Ce serait une véritable course, dans un court laps de temps pour faire la future monoplace".

Avec 321 points en tête du classement constructeurs, Red Bull compte 154 points d'avance sur Mercedes, deuxième. Au classement pilotes, Max Verstappen est très bien parti pour décrocher son troisième titre de champion du monde. Il fait la course en tête avec 195 points contre 126 pour son poursuivant et concurrent Sergio Pérez.