F1 (GP d'Autriche): Toto Wolff accuse Verstappen d’une "faute de vengeance" sur Hamilton

Le patron de Mercedes ne digère pas le comportement de Max Verstappen qu'il accuse d'avoir commis une "faute de vengeance" sur Lewis Hamilton samedi lors des qualifications de la course sprint du GP d'Autriche.

Ambiance tendue chez Mercedes. Les qualifications de la course sprint du GP d’Autriche restent en travers de la gorge de son patron Toto Wolff. Lewis Hamilton avait dû se contenter de la 18eme position sur la grille de départ (il avait terminé 10e). Mais si le pilote britannique s’est fait piéger dès la Q1, son temps étant effacé pour non-respect des limites de piste, selon son patron, l’attitude de Max Verstappen est loin d'être irréprochable.

Tout commence par une faute... du Britannique. Lewis Hamilton a gêné le champion du monde néerlandais derrière lui : "L’erreur est de notre côté", reconnaît Toto Wolf à Sky Sports. L’Allemand évoque un problème de communication qui a empêché Hamilton de s’écarter pour laisser passer Verstappen. "Personne ne veut gêner qui que ce soit parce qu’on risque d'être pénalisé, ce n’est pas le but", rappelle Wolff.

"Juste pour s’assurer que son tour (à Hamilton) était foutu"

Mais le patron Mercedes estime que lors d'une ultime tentative pour un dernier tour lancé, c’est le Batave qui, selon lui, a gêné son pilote. Et cette fois volontairement. "Dans le virage 1, c’était une faute de vengeance, a fulminé Toto Wolff. C’était juste pour s’assurer que son tour (à Hamilton) était foutu. Une faute n’était pas intentionnelle, l’autre si. Mais qui s’en préoccupe ?" Max Verstappen a remporté la course sprint et s’élancera en pole position du Grand Prix ce dimanche. Lewis Hamilton s’élancera à la 5eme place sur la grille de départ.