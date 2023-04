GP d'Australie: pas de sanction pour Gasly, qui pourra piloter lors de la prochaine course

Les commissaires de course de la FIA ont délibéré après l'accident entre les deux pilotes Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon, à deux tours de l'arrivée du Grand Prix d'Australie. Et le Normand s'en tire bien puisqu'il ne perdra aucun point sur sa Super-Licence et pourra donc être présent à Bakou le 30 avril.

C'est un ouf de soulagement pour Pierre Gasly et toute l'écurie Alpine. Après l'accrochage entre le Normand et son coéquipier Esteban Ocon à deux tours de l'arrivée du GP d'Australie - qui a entraîné l'abandon des deux hommes peu après troisième départ arrêté de la course - les commissaires de course ont décidé de ne pas sanctionner Gasly, fautif sur le coup. Ce dernier avait brièvement roulé sur l'herbe avant de rejoindre le circuit et de toucher son partenaire, entraînant une collision entre les deux monoplaces.

La FIA plaide "un incident de course" et ne sanctionne pas Gasly

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 10 (Pierre Gasly), le pilote de la voiture 31 (Esteban Ocon), un représentant de l’équipe et ont examiné les données du système de positionnement et de calage, la vidéo et les preuves vidéo dans la voiture et ont déterminé qu’il s’agissait d’un incident de course", peut-on lire sur le site officiel de la FIA. "Les deux voitures l’ont reconnu et accepté comme tel. Dans ces circonstances, nous n’avons pas pris d’autres mesures."

Encore trois courses stressantes pour le Français

Depuis le 22 mai 2022, alors qu'il était encore chez Alpha Tauri, Gasly a accumulé 10 points de pénalité sur sa Super-Licence pour diverses infractions, sur un total de 12 possibles. Le Français risquait, en cas de nouvelle sanction ce dimanche, d'atteindre cette marque, ce qui lui aurait valu une suspension d'un Grand Prix à purger.

Le compteur des points de pénalité est remis à zéro au bout d'un an. Pour l'instant, le Normand a repoussé cette éventualité mais pendant encore un mois et demi, jusqu'au 22 mai prochain, il reste sous la menace. Après le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou le 30 avril, il restera deux courses au pilote tricolore - GP de Miami (7 mai) et d'Emilie-Romagne (21 mai) - avant de pouvoir souffler et s'éloigner d'une sanction sur sa Super-Licence.