F1: Gasly fracasse la stratégie d'AlphaTauri lors du Grand Prix de Singapour

Après un Grand Prix de Singapour frustrant, terminé à la 10e place alors qu'il était 7e sur la grille, Pierre Gasly a taclé son équipe pour sa stratégie et un arrêt au stand qu'il juge trop prématuré. Son histoire avec AlphaTauri semble plus que jamais sur la fin.

Septième sur la grille, Pierre Gasly a vécu un Grand Prix de Singapour difficile, marqué par une décision stratégique discutable de son équipe AlphaTauri peu après la mi-course. "J'étais en 7e position, tout se passait bien. Je ne comprends pas pourquoi on a pris le risque de mettre les slicks aussi tôt alors qu'on avait les deux Aston Martin derrière nous", a réagi le pilote français au micro de Canal+.

"On avait la position en piste. On l'a fait (l'arrêt aux stands, ndlr) et on s'est fait dépasser par quatre voitures, donc extrêmement déçu, a ajouté Gasly. Ça nous coute beaucoup de points au championnat, donc très mauvaise opération. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue avec l'équipe. A ce moment-là, pour moi c'était assez clair qu'il ne fallait pas 'piter'. Malheureusement on l'a fait et on perd beaucoup de points."

Le Français a terminé le Grand Prix à la 10e place, ce qui lui rapporte un seul petit point. Au classement pilotes, il est donc dépassé par Sebastian Vettel, alors que l'écurie AlphaTauri voit Aston Martin passer devant également.

Une fin d'histoire imminente avec AlphaTauri

"Aujourd'hui, on ne mérite pas de marquer des points, ils ont été plus intelligents que nous, regrette Gasly. Ils ont fait les bons choix. On avait les mêmes informations et on n'a pas fait les bons choix. Il faut êre objectif. Je pense que clairement ce n'était pas une bonne course de notre côté, il va falloir comprendre pourquoi et beaucoup plus communiquer. Pour le moment je ne comprends pas et il va falloir qu'on discute pour ne pas reproduire ce genre d'erreur."

Au-delà de ce Grand Prix, on se dirige lentement vers la fin de l'histoire entre Pierre Gasly et AlphaTauri. L'écurie italienne a officialisé la prolongation de Yuki Tsunoda pour 2023 et Canal+ a annoncé la signature de Nyck de Vries. Gasly, lui, est pressenti chez Alpine, même si rien n'est encore officiel.