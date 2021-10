F1, GP du Qatar: les pilotes pourront parler "librement" des droits humains, promet un responsable

Le Qatar promet que les pilotes pourront s'exprimer librement concernant les critiques dont l'émirat gazier fait régulièrement l'objet, alors que le Grand Prix de F1, programmé le 21 novembre, approche.

Les pilotes pourront "s'exprimer librement" sur les droits humains lorsque le Qatar accueillera le premier Grand Prix de F1 de son histoire en novembre, a assuré à l'AFP le président de la fédération qatarie du sport automobile.

Les pilotes, dont le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde très engagé dans les questions sociétales, "pourront s'exprimer librement sur leurs plateformes", a déclaré Abdelrahman al-Mannai, président de la Fédération de l'automobile et de la moto du Qatar.

"Nous n'avons pas de problème avec cela au Qatar vu qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent", a-t-il poursuivi. Le Qatar est régulièrement condamné par les ONG internationales pour le traitement réservé aux centaines de milliers de travailleurs venus notamment d'Asie sur les grands chantiers du Mondial de football, qu'il organisera en novembre et décembre 2022.

Le Qatar se dit "ouvert aux critiques"

En mars dernier, l'émirat gazier a été la cible de protestations de la part des joueurs de plusieurs équipes nationales de football -- Norvège, Allemagne, Belgique, Pays-Bas -- en marge de matches de qualification pour le Mondial 2022. Face aux critiques, le Qatar a introduit plusieurs réformes de son droit du travail, comme la suppression du "visa de sortie" pour les employés de maison, l'introduction d'un salaire minimum mensuel (1,12 EUR par heure) ou encore l'abolition du certificat de "non objection" des employeurs pour les travailleurs souhaitant changer d'emploi.

"Le Qatar est désormais ouvert (...) aux critiques. Ces dernières années, le Qatar a oeuvré pour améliorer la situation des travailleurs", a insisté Abdelrahman al-Mannai. "Nous avons fait des progrès considérables. Bien sûr, le système n'est pas encore parfait", a-t-il poursuivi. Le Grand Prix du Qatar de F1, prévu le 21 novembre, remplace le Grand Prix d'Australie, annulé en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires. Le Qatar s'est engagé à accueillir la F1 pour les dix prochaines années sur le circuit de Losail.

Abdelrahman al-Mannai s'attend à ce que le premier GP du Qatar se dispute devant des tribunes bien garnis de spectateurs qui devront être vaccinés. "Bien sûr, nous nous attendons à ce que ce soit plein, car depuis que nous avons annoncé (la tenue) du F1, la demande a explosé", a assuré le patron du sport automobile qatari.

Pour la cérémonie protocolaire après la course, les pilotes ne pourront pas sabler le champagne sur le podium: "Nous avons nos valeurs et notre culture, nous respectons la culture des autres (...) On n'utilisera pas de champagne ou d'alcool durant la cérémonie du podium, mais il y aura une alternative", a-t-il précisé.