F1: Haas a modifié sa monoplace après l’accident de Grosjean

Lors de la présentation de la nouvelle monoplace de l'écurie Haas ce jeudi, le parton de l'écurie de Formule 1 a déclaré que quelques modifications avaient été réalisées après l'effroyable accident de Romain Grosjean la saison passée. Pour éviter un autre incendie, Guenther Steiner explique notament avoir modifié la trappe de carburant.

Quelques mois après l’effroyable accident de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn, l’écurie Haas a voulu adapter sa voiture. En marge de la présentation de la nouvelle monoplace VF-21 de l’écurie américaine pour la saison 2021 de Formule 1, Guenther Steiner a révélé ce jeudi quelques changements apportés à la monoplace. Une évolution nécéssaire selon Steiner après avoir examiné le comportement de la voiture lors de l’accident du pilote français, au mois de novembre dernier, qui avait provoqué un incendie. "Nous avons changé parce que nous pensons qu'il vaut mieux faire les choses différemment, a déclaré le manager italien. Vous apprenez toujours de ces situations".

La trappe de carburant et l'appui-tête modifié

Interrogé par RaceFans, le parton de l’écurie Haas pense que "le plus imsportant est que la trappe de carburant ne peut plus être fixée au châssis". Guenther Steiner ajoute: "Nous travaillons sur l'appui-tête pour le rendre plus petit. L'appuie-tête est toujours là, mais par parties, il ne peut donc pas rester coincé là quand il se détache".

Cependant, Steiner a tenu à assurer que la monoplace ne présentait aucun problème de sécurité: "Tout était dans les règles de ce qui s'est passé. Il n'y avait rien de mal avec notre voiture. C'était juste que cela ne s'était jamais produit auparavant. Ce qui s'est passé était un incident très étrange, d'arracher la moitié du châssis à l'arrière", a-t-il expliqué avant de conclure: "S'il y a une meilleure solution, nous devons essayer de l'adapter tout le temps, vous devez toujours vous tenir au courant".

L'écurie Haas s'élancera sur la grille de départ de le saison 2021 de Formule avec une toute nouvelle équipe. Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont laissé leurs baquets à Mick Schumacher, qui fera ses premiers pas en Formule 1 dans trois semaines avec l'écurie américaine, accompagné du rookie russe, Nikita Mazepin.