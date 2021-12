F1: "Je ne me sens pas désolé pour Hamilton", relate Verstappen qui comprend toutefois sa peine

Venu récupérer son trophée de champion du monde de Formule 1 au Louvre, ce jeudi, Max Verstappen a expliqué ne pas "se sentir désolé" pour Lewis Hamilton et s’imagine encore l’affronter la saison prochaine.

Bien apprêté et tout sourire, Max Verstappen était la star de la soirée, ce jeudi au Louvre, à l’occasion du gala de la Fédération Internationale Automobile. Le Néerlandais était venu à Paris pour récupérer son trophée de champion du monde de Formule 1, décroché le week-end passé après une lutte âpre et pleine de controverses avec Lewis Hamilton. Il n’a pas pu éviter les questions concernant le Britannique, qu’il pense retrouver dans la lutte pour le titre dès la saison prochaine.

"Je ne me sens pas désolé pour Lewis, mais je peux comprendre que ce soit douloureux pour lui, a tenu à expliquer d’emblée Verstappen devant les caméras. Mais c’est la Formule 1, il faut se battre jusqu’au bout et on sait que de telles choses peuvent arriver. Il a déjà gagné un championnat comme ça, donc je pense qu’il peut comprendre." En 2008, Hamilton avait en effet gagné le championnat dans la peau du chasseur, dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, en crucifiant Felipe Massa au Brésil, comme son rival l’a coiffé cette année à Abu Dhabi.

"Il devrait regarder ce qu'il a déjà accompli"

"Je peux comprendre qu’il ne soit pas heureux les premiers jours après la course, a poursuivi Verstappen. Mais il faut comprendre que c’est la Formule 1, il devrait regarder ce qu’il a déjà accompli. C’est ce qui devrait lui donner de la force pour continuer, parce qu’il est toujours en course pour décrocher un huitième titre et il peut faire ça dès l’année prochaine. Je ne vois aucune raison pour lui d’abandonner." Plus tôt dans la journée, le patron de Mercedes, Toto Wolff avait été volontairement cryptique au sujet du futur de son pilote.

Dans sa première sortie médiatique depuis la fin de la saison, ce jeudi, ce dernier a réitéré que les commissaires de course avaient "volé sa couronne à Lewis", continuant à alimenter la polémique d’Abu Dhabi. Ni Wolff ni Hamilton n’étaient présents à Paris pour la cérémonie, alors que Mercedes y a reçu le titre de champion du monde des constructeurs, pour la huitième année consécutive. Attendu sur place, le second pilote de l’écurie, Valtteri Bottas a lui connu un problème d’avion. Des absences remarquées ne devraient pas contribuer à pacifier la relation entre la firme allemande et Red Bull…