F1: Toto Wolff compare le "vol" du titre d’Hamilton à la main de Dieu de Maradona

Toto Wolff, directeur de l’écurie Mercedes, a accordé une interview au journal allemand Bild, dans laquelle il estime que Lewis Hamilton s'est fait voler le titre de champion du monde. Il compare cette injustice à la main de Dieu de Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986.

Toto Wolff n’a pas assisté au gala de la FIA, jeudi à Paris. Mais le directeur d’écurie de Mercedes n’est pas resté silencieux pour autant. Il a accordé une interview au tabloïd allemand, Bild, dans laquelle il laisse éclater sa colère contre les commissaires de course - et particulièrement leur patron Michael Masi – qu’il estime responsables de la perte du titre de Lewis Hamilton. En tête depuis le départ du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi dimanche dernier, le pilote britannique s’est fait doubler dans le dernier tour par Max Vertsappen qui avait profité du régime de la voiture de sécurité pour recoller au septuple champion du monde.

Mercedes avait porté deux réclamations, dont une sur la décision des commissaires de course de laisser les voitures retardataires intercalées entre Hamilton et Verstappen doubler la voiture de sécurité. Les deux ont été refusées mais Mercedes envisageait de faire appel avant d’y renoncer, jeudi. Non sans conserver une énorme rancœur contre les commissaires.

"A égalité avec la main de Dieu et Wembley 1966"

Interrogé sur la manière dont il jugeait cette injustice, Wolff l’a comparé à deux grands moments de l’histoire du sport. "C'est définitivement à égalité avec la main de Dieu de Diego Maradona (but marqué de la main par l’idole argentine lors du quart de finale Argentine-Angleterre du Mondial 1986, ndlr) ou le but de Wembley de 1966 (but accordé à Geoffrey Hurst alors que le ballon n’avait vraisemblablement pas totalement franchi la ligne)", cite le dirigeant autrichien.

"Une décision incohérente du directeur de course a enlevé le titre à Lewis", poursuit-il en précisant ne toujours pas avoir digéré le scénario de la dernière course de la saison. "Lewis et moi sommes toujours complètement mécontents, ajoute Wolff. Mon cœur et mon âme pleurent encore de chaque pore. Quand les principes du sport sont bafoués et que le chronomètre ne vaut plus rien, on commence à se demander si tout le travail, le sang, la sueur et les larmes en valent la peine."

Interrogé sur Michael Masi, le directeur d’écurie joue l’esquive. "Je ne veux pas appliquer cela à une seule personne, mais je ne suis actuellement pas intéressé par une conversation avec lui", lance-t-il. Il se montre en revanche plus beau joueur avec Christian Horner, patron de l’écurie Red Bull avec lequel il s’est souvent accroché ces dernières saisons. Il lui a adressé des félicitations et son rival les lui a retournées. "Il m'a écrit que c'était un bon duel et qu'il ne fallait pas oublier que nous sommes huit fois champions des constructeurs et que le trophée est là", ajoute-t-il avant de donner rendez-vous pour la saison prochaine. "Nous avons mis tous les leviers dessus et voulons à nouveau remporter les deux championnats du monde l'année prochaine", prévient-il.