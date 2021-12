F1: Hamilton aurait demandé à Mercedes d’abandonner son appel pour le titre mondial

Selon le Daily Mail, Mercedes serait proche d’abandonner l’appel contre ka victoire de Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi à la demande de Lewis Hamilton, battu pour le titre mondial.

Lewis Hamilton ne veut pas décrocher un huitième titre mondial de cette manière. Selon le Daily Mail, le pilote britannique pousserait son écurie, Mercedes, à abandonner son appel contre la victoire de Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, dimanche dernier. Selon le quotidien, la décision devrait être officialisée ce jeudi et serait donc largement influencée par le pilote britannique, qui préfère retenter sa chance sur la piste l’année prochaine plutôt que devant les tribunaux dans les prochaines semaines.

Leader dès le départ et auteur d’une course parfaite, Hamilton a perdu sa première place et le titre dans le dernier tour après avoir pâti de l’intervention de la voiture de sécurité après l’accident de Nicholas Latifi. Chaussé de pneus neufs, Max Verstappen avait profité de la décision des commissaires de course de laisser les retardataires doubler la voiture de sécurité pour revenir dans les échappements de son rival avant de le doubler quelques instants plus tard.

Les instances se sont engagés à en tirer des leçons

A l’issue de la course, Mercedes avait posé deux réclamations. La première (pour contester le fait que Verstappen ait doublé Hamilton de quelques centimètres sous régime de voiture de sécurité) a été repoussée. Idem pour la seconde, portant sur la manière dont la voiture de sécurité a été retirée de la course. Portée par deux avocats à la réputation de cadors, Mercedes a décidé de contester cette dernière décision. Les dirigeants ont jusqu’à ce jeudi soir pour saisir la cour d’appel de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Ils devraient finalement y renoncer à l’initiative de leur pilote star. Mercredi, un communiqué du Conseil mondial du sport automobile, siégeant place de la Concorde (Paris), a apaisé Mercedes en s'engageant à tirer les leçons d'une saison "ternie". Le trophée de champion du monde sera donc officiellement remis au Néerlandais Max Verstappen au siège de la FIA. Cela scellera une année complètement folle et lancera le duel pour la saison prochaine qui s’annonce tout aussi palpitante.