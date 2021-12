F1: quels recours encore possibles pour Mercedes et Hamilton ? Le temps presse...

Après la victoire de Max Verstappen dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi, synonyme de titre mondial, Lewis Hamilton et Mercedes ont entamé des réclamations - toutes deux rejetées -auprès de la FIA par rapport à plusieurs faits de courses que l'écurie allemande estime litigieux. Mais quels recours sont encore possibles pour Toto Wolff et son équipe ? Avec un dernier délai fixé à jeudi.

Moins de 48 heures après le sacre de Max Verstappen (Red Bull), Mercedes n'entend pas forcément lâcher l'affaire. La lutte - qui se tenait jusqu'à dimanche sur la piste - s'est déplacée dans les bureaux peu après le Grand Prix d'Abu Dhabi, faisant naître la controverse. L'écurie allemande s'est lancée dans les procédures, pointant des décisions de course litigieuses. Mais désormais le temps est compté pour Lewis Hamilton et son staff pour renverser la table.

Pourquoi Mercedes a déposé des réclamations ?

Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi - ou pas tout compris - les réclamations de Mercedes reposent sur des faits de course et des décisions de la part des commissaires qui se sont tenues dans les derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi. Petit rappel des faits : au 53e tour, Nicholas Latifi (Williams) est victime d'un crash, entraînant la neutralisation de la course sous voiture de sécurité. Lewis Hamilton est alors en tête et dispose d'une avance confortable (12 secondes) sur son rival néerlandais.

C'est alors que les choses se compliquent. Dans un premier temps interdits par la direction de course de dépasser pour rattraper leur tour de retard sur le leader britannique, Norris, Alonso, Ocon, Leclerc et Vettel, intercalés devant Verstappen, se retrouvent soudainement autorisés à le faire, laissant le champ libre au pilote Red Bull pour revenir sur Hamilton et lui mettre la pression, se pressant juste à ses côtés en faisant pointer le museau de sa monoplace devant celle de la Mercedes. C'est là qu'intervient la première réclamation, Mercedes arguant que Verstappen a dépassé son pilote - alors que c'est interdit sous voiture de sécurité (hors retardataires).

Les deuxième et troisième points d'achoppement concernent la direction de course et le respect du règlement. L'article 48.12 stipule que "les voitures ayant un tour de retard sur le leader de la course doivent doubler ce dernier ainsi que la voiture de sécurité" pour se replacer ensuite en queue de peloton, dans un ordre conforme au classement de la course. Sur ce point, l'écurie allemande regrette que la direction de course n'ait autorisé que les cinq concurrents intercalés entre Hamilton et Verstappen à procéder à la manoeuvre.

Enfin, un autre point de règlement est évoqué : "une fois que le dernier retardataire a doublé le leader de la course, la voiture de sécurité entrera au stand à la fin du tour suivant". Dimanche, cela n'a pas été rendu possible par la direction de course car il ne restait qu'un seul tour de piste. La voiture de sécurité a donc été sommée de rentrer aux stands sur le champ, contrairement à ce qu'exprime le règlement.

Pourquoi ces réclamations n'ont pas abouti ?

Pour le doublage intempestif et momentané de Verstappen sur Hamilton sous voiture de sécurité, les commisaires sportifs estiment que malgré ce léger dépassement, le pilote Red Bull a repris possession de sa position de course effective à ce moment précis - la deuxième - avant que la voiture de sécurité ne s'achève, ne constituant donc pas un fait antisportif. Dont acte du côté de Mercedes qui accepte la sentence.

Concernant les deux autres points de règlement, le directeur de course du Grand Prix d'Abu Dhabi, Michael Masi, donnera pour explication qu'en vertu d'un accord tacite pris par toutes les équipes du paddock, "il est fortement souhaité que les courses se finissent, lorsque les conditions le permettent, sous drapeau vert". Une vision partagée par les commissaires sportifs qui estime que le directeur de course dispose des pleins pouvoirs pour faire rentrer la voiture de sécurité, et cela même si effectivement tous les retardataires n'ont pas pu doubler et se replacer dans l'ordre dans le peloton.

Quels recours sont encore possibles pour Mercedes ?

Après ces deux rejets, Mercedes a indiqué son intention, lundi soir, de faire appel de la deuxième décision, à savoir celle portant sur la voiture de sécurité. L'écurie allemande dispose de 96 heures pour confirmer son intention et saisir la cour d'appel internationale de la FIA - la seule autorisée à statuer. En effet, les règles de la FIA auxquelles sont soumises les équipes de F1 stipulent que cette cour est le seul arbitre pour régler les différends, rendant impossible un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Charge, donc, à Mercedes de s'employer à nouveau pour tenter de convaincre - encore - la FIA.

Pour Toto Wolff, le patron du champion du monde des constructeurs, si Michael Masi avait respecté le règlement, Lewis Hamilton aurait été sacré champion du monde. Lui et ses avocats ont jusqu'à jeudi soir et la remise officielle du trophée à Max Verstappen depuis le siège de la Fédération internationale à Paris pour poursuivre ou non la procédure.