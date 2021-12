F1: Hamilton et Wolff snoberont la remise des prix ce jeudi

Selon ESPN, Lewis Hamilton, pilote Mercedes, et Toto Wolff, directeur de l’écurie britannique, n’assisteront pas à la remise des prix lors du gala de la FI, ce jeudi à Paris.

Le dernier verrou a sauté pour Max Verstappen. Mercedes a en effet renoncé à faire appel de la victoire du pilote néerlandais, dimanche lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison. L’écurie avait jusqu’à jeudi pour le faire, elle a finalement décidé d’en rester là, officialisant le premier sacre mondial du pilote néerlandais, aux dépens Lewis Hamilton, battu dans le dernier tour par son rival. Selon le Daily Mail, le pilote britannique a poussé son écurie à arrêter les démarches, pour ne pas décrocher un potentiel huitième titre devant les tribunaux.

Les trois premiers doivent être présents, selon le règlement

Une attitude louable même si le scénario de la dernière course n’est pas vraiment digéré par le pilote britannique. Selon ESPN, il a décide de ne pas assister à la cérémonie de remise des trophées, ce jeudi lors du gala de la Fédération internationale automobile (FIA), organisé place de la Concorde (Paris). Selon l’article 6.6 du règlement de la Formule 1, les trois premiers pilotes au classement général sont pourtant tenus d’assister à la cérémonie de fin de saison. Rien n’a filtré sur la présence de Valtteri Bottas, deuxième pilote Mercedes (qu’il va quitter) et troisième du classement général.

Toto Wolff, lui, sera également absent. Le directeur de Mercedes, était invité pour recevoir le prix du championnat du monde des constructeurs promis à Mercedes. James Allisson, directeur technique, récupèrera le dossier à sa place. Selon le média américain, ces deux absences de poids sont un signe de protestation contre les circonstances dans lesquelles Verstappen a triomphé.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, Mercedes a confirmé qu'elle retirerait son intention de faire appel du résultat du GP d'Abu Dhabi, mais qu'elle prévoyait de tenir la FIA responsable des événements. Dans une tentative d’apaisement, la FIA avait déclaré mercredi qu'elle enquêterait sur les derniers tours dans le cadre d'un "exercice de clarification", auquel Mercedes et d'autres équipes de F1 participeront. Dans un enregistrement audio provenant de sa monoplace dans le dernier tour de course, Lewis Hamilton avait dénoncé une manipulation de la course par les commissaires.