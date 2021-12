Formule 1: Mercedes renonce à son appel contre le sacre de Verstappen

Alors que Mercedes avait annoncé vouloir faire appel après le titre de champion du monde de Max Verstappen lors du GP d'Abu Dhabi, l'écurie de Lewis Hamilton a décidé de renoncer à son recours ce jeudi. Le Néerlandais de chez Red Bull remporte donc définitivement son premier titre.

Mercedes renonce à son appel contre les conditions du sacre de Max Verstappen (Red Bull), devenu dimanche champion du monde de Formule 1 devant le Britannique Lewis Hamilton au terme du Grand Prix d'Abu Dhabi, a annoncé l'écurie ce jeudi. Cette décision fait suite à l'annonce par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) mercredi soir de l'ouverture d'une enquête sur les événements controversés qui se sont produits à la fin du GP. "L'écurie Mercedes va activement collaborer avec cette commission (...) Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons notre appel par la présente", précise le constructeur allemand dans un communiqué.

Deux contestations rejetées par la FIA

Après sa victoire lors de l'ultime manche de la saison, Max Verstappen avait été sacré pour la première fois, privant Lewis Hamilton, fait chevalier par le prince de Galles, d'une huitième couronne mondiale dans un dernier tour inoubliable. Quelques minutes après ce dénouement haletant, le constructeur allemand avait porté une réclamation afin de contester la décision de la direction de course dans les derniers tours et avait essuyé deux refus de la part de la FIA.

Malgré l'appel déposé par Mercedes, Max Verstappen s'était montré très tranquille en attendant la décision finale. "Je n'y pense pas trop parce que je me sens comme le champion du monde. Peu importe ce qu'ils essaient de faire. On a gagné sur la piste. Nous l’avons gagné quand il y avait un drapeau vert, une lumière verte et nous les avons dépassés sur la piste et ils ne pourront jamais me l'enlever de toute façon. Vous devriez accepter une défaite, peu importe à quel point cela fait mal", avait expliqué le Néerlandais au New York Times. Finalement, le pilote de 24 ans peut dormir sur ses deux oreilles: le voilà officiellement champion du monde pour la première fois de sa carrière.