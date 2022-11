F1: "J'ai été un peu surpris", Ocon ne comprend pas la réaction d'Alonso après leur accrochage

Fernando Alonso et Esteban Ocon, coéquipiers chez Alpine, se sont accrochés sur la piste au Brésil samedi dernier. Une situation jugée inacceptable par l'écurie, qui a tapé du poing sur la table. Les deux pilotes ont réagi et Alonso ne s'excusera pas. Ce qu'Ocon a du mal à comprendre, comme il l'explique dans le Moscato Show.

"Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit nécessaire de mexcuser, il n’y a rien d’autre à dire. Je n’ai plus qu’une course à faire, l’année prochaine sera une année différente. Il (Ocon) aura un coéquipier différent et la direction aura un nouveau pilote (Gasly), donc ça va être différent. Cela me convient", avait réagi Fernando Alonso à la suite de son accrochage avec Esteban Ocon samedi dernier, lors de la course sprint du Grand Prix du Brésil.

Dans le Super Moscato Show ce jeudi, le pilote français a réagi: "On s'entend très bien depuis deux ans. J'ai été un peu surpris de voir ses commentaires à la presse, d'autant que je suis quelqu'un qui préfère parler devant, mais c'est comme ça, ça ne m'affecte pas." Dès la saison prochaine, Fernando Alonso filera chez Aston Martin, remplacé par Pierre Gasly.

"C'est lui qui a été pénalisé"

Au cours de cet échange, Esteban Ocon a rappelé que c'est son coéquipier qui avait été pénalisé: "C’était un mauvais moment. C’est lui qui a été pénalisé malgré tout ce qu’il a dit. Ce n’était pas très utile de me critiquer autant. On est partis de la dernière place pour remonter et on s’est bien rattrapés. On est tellement proches à chaque course que c’est possible de s’accrocher." Si le Français semblait dédramatiser, le comportement des deux pilotes n'a pas du tout plu à leur écurie Alpine. Ils auraient même pu être menacé d'exclusion.

"Laurent Rossi (patron d'Alpine) leur a dit que si quelqu’un d’autre dans l’équipe Alpine s’était comporté de la sorte, il aurait été licencié pour faute grave", a confié Otmar Szafnauer, le directeur de l'équipe Alpine. Les deux coéquipiers ont un dernier objectif en commun ce week-end au Grand Prix d'Abu Dhabi, avant de se séparer: conserver la quatrième place du classement des constructeurs, pour laquelle la menace McLaren plane toujours.