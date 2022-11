GP du Brésil: "Ils ont laissé tomber l'équipe", le patron d'Alpine furieux contre Ocon et Alonso

Après la course sprint du Grand Prix du Brésil, Otmar Szafnauer, patron de l'écurie Alpine, a pointé du doigt l'attitude de ses pilotes Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui se sont touchés à deux reprises.

Otmar Szafnauer, le patron de l'écurie Alpine, est remonté contre ses deux pilotes. Fernando Alonso et Esteban Ocon se sont accrochés samedi lors de la course sprint au Grand Prix du Brésil, terminant respectivement 15 et 18e. Des performances qui sont forcément pénalisantes en vue de la course ce dimanche et de la lutte pour le championnat des constructeurs.

Pour Otmar Szafnauer, ses deux pilotes ont "laissé tomber l'équipe". "Nous sommes dans une lutte très serrée pour la quatrième place (des constructeurs). C'est un objectif pour lequel plus de 1000 employés travaillent sans relâche, a commenté le responsable roumano-américain. Franchement, Esteban et Fernando doivent faire un meilleur travail afin que les fantastiques efforts de tous les membres de l'équipe soient récompensés, et éviter les incidents sur la piste, qui compromettent les performances de toute l'équipe."

Des reproches mutuels

Le premier incident entre Alonso et Ocon est survenu dès le premier tour. Un deuxième accrochage a eu lieu dans le cinquième tour, obligeant le double champion du monde à passer au stand. "Cela a mis fin à notre course, a estimé le Français. Les dommages à la voiture étaient importants et nous avons perdu beaucoup de performance, il n'y avait plus rien à faire après cela." De son côté, l'Espagnol a souligné que "parfois, c'était très compétitif au sein d'une équipe". "Ce ne sera plus mon problème l'an prochain", a rajouté Alonso.

Les deux hommes n'auront plus ensuite que le GP d'Abou Dabi à effectuer au sein de la même écurie. La saison prochaine, Pierre Gasly remplacera Fernando Alonso, qui évoluera avec Aston Martin. En attendant, Alpine n'a que cinq points d'avance sur McLaren, son concurrent pour cette quatrième place des constructeurs.