F1: "Je n’ai pas à avoir de compassion", Norris sans pitié sur le départ de Ricciardo

Lando Norris n’a exprimé aucune empathie au sujet du départ de Daniel Ricciardo de McLaren à la fin de la saison, ce jeudi en marge du GP de Spa.

On le sait, la Formule 1 est un univers impitoyable. Et les propos de Lando Norris au sujet de Daniel Ricciardo en sont une nouvelle preuve. Interrogé sur le départ de son coéquipier chez McLaren à la fin de la saison, ce jeudi en marge du GP de Spa, le pilote britannique n’a pas mâché ses mots. Au moins, ç’a le mérite d’être clair.

"Je crois que je n'ai pas à avoir de compassion pour n'importe quel pilote qui n'a pas eu la capacité de faire un aussi bon travail que le mien", a lâché Norris, dans des propos rapportés par Eurosport, avant de préciser qu’il "déteste devoir dire cela" et que "les gens allaient peut-être (le) détester" après avoir tenu ces propos.

"Je ne suis pas là pour aider qui que ce soit"

"Je dois juste me concentrer sur mon pilotage et mon travail, a-t-il poursuivi. Mon travail n'est pas de me concentrer sur quelqu'un d'autre, je ne suis pas coach. Je ne suis pas là pour aider qui que ce soit. Je suis là pour donner le maximum, tout simplement. Donc, forcément, c'est difficile quand les gens attendent de moi de faire d'autres choses alors que ce n'est pas ma mission."

Ce mercredi, McLaren a annoncé qu'un accord avait été trouvé pour résilier de manière anticipée le contrat de Daniel Ricciardo, qui partira à la fin de la saison 2022. Si rien n'a encore été officialisé, Oscar Piastri devrait, sauf retournement de situation, lui succéder. En attendant, l’ancien pilote de Red Bull va vivre ses derniers mois au volant d’une McLaren. Dans une ambiance de travail avec son coéquipier que l’on pourrait définir comme… particulière.