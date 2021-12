F1: "Je ne suis pas mal à l'aise", Verstappen affiche sa sérénité à Abou Dhabi

À la veille des séances d'essais à Abou Dhabi, pour le dénouement de la saison de F1 et de la lutte pour le titre de champion du monde, Max Verstappen a assuré ne pas ressentir de pression particulière. Idem pour Lewis Hamilton.

Compte tenu de son tempérament fougeux, qu'il admette le contraire aurait été fort étonnant. À Abou Dhabi, jeudi pour le dernier week-end de la saison de Formule 1, Max Verstappen a assuré être hermétique à la pression par rapport à la lutte finale pour le titre de champion du monde. "Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas mal à l'aise", a déclaré le pilote néerlandais de Red Bull sur Sky Sports.

"Je suis simplement heureux d'être ici et je vais essayer de faire de mon mieux. Néanmoins, nous avons déjà eu une très bonne saison en tant qu'équipe, maintenant que nous sommes ici, nous allons bien sûr essayer de la terminer en beauté", a déclaré le rival de Lewis Hamilton, avec qui il est à égalité parfaite avant le départ de la course prévu dimanche à 14h00.

"Je reste moi-même, a-t-il aussi dit. Ça a marché pour moi pendant toute ma carrière. Cela me pousse encore à aller de l'avant aujourd'hui. Ça fonctionne et je suis excité d'être ici et de me battre pour cela".

Hamilton dit aussi être très tranquille

Également interrogé par la télévision britannique, Lewis Hamilton a lui aussi minimisé tout ce battage médiatique autour de cette ultime course de l'année. Pour le septuple champion de Mercedes, cette bataille est comparable à ce qu'il a déjà vécu par le passé: "En quoi est-ce différent? Tout d'abord, c'est un véritable privilège de participer à la dernière course et d'être l'un des deux pilotes qui se battent pour le championnat. C'est assurément incroyable. Mais aussi, humblement, si on pense au chemin parcouru. (...) En fait, je me rapproche des 37 ans. C'est la seule différence par rapport à avant. Plus vieux que la dernière fois!"

Avant ces deux interviews séparées, les deux hommes étaient réunis dans la même pièce pour la traditionnelle conférence de presse du jeudi. L'occasion pour les journalistes de les interroger sur les risques d'un crash entre eux. "En tant que pilote, on ne pense pas à ces choses", a répondu Verstappen. "Je n'ai rien de plus à ajouter. Tout ce que je peux faire, c'est être en contrôle sur mon comportement", a notamment abondé Hamilton.