F1: "Je veux avoir ma chance", Gasly rêve de retourner dans une écurie de premier plan

Sous contrat avec AlphaTauri jusqu'au terme de la saison 2023 de F1, Pierre Gasly exprime clairement, dans une interview accordée à RaceFans, son ambition de piloter une monoplace aux avant-postes.

C'est le serpent de mer du paddock: Pierre Gasly finira-t-il par revenir chez Red Bull ou bien par obtenir un volant dans une autre écurie de premier plan? Actuellement dans sa cinquième année en Formule 1, le Français ne cache plus du tout son désir de piloter une monoplace capable de gagner régulièrement des courses. Ce que AlphaTauri ne peut pas lui offrir à moins d'un spectaculaire développement, malgré sa victoire mémorable de 2020 à Monza.

"Je fais tout cela parce que je veux me battre à l'avant. C'est pourquoi je me réveille tous les jours, pourquoi je m'entraîne tous les jours. C'est pourquoi je fais attention à mon alimentation, à mon sommeil, à ma récupération. Chaque détail, c'est parce que je veux me battre avec les pilotes au sommet", confie-t-il dans une interview dévoilée par RaceFans.

"C'est ma place"

Songeur, le Rouennais de 26 ans constate que ses anciens rivaux dans les catégories inférieures sont aujourd'hui devant lui sur la grille: "Je vois Charles [Leclerc] dans une Ferrari, Max [Verstappen] dans une Red Bull, George [Russell] dans une Mercedes, Lando [Norris] dans une McLaren. J'ai couru face à ces gars pendant toute ma carrière. Je sais que c'est ma place et je veux avoir ma chance d'être dans cette position aussi".

Arrivé dans la discipline reine du sport automobile en 2017 chez Toro Rosso, Gasly a été promu chez la maison-mère Red Bull en 2019. L'aventure a tourné court en raison de mauvais résultats. L'écurie autrichienne l'avait alors renvoyé chez Toro Rosso, au profit d'Alexander Albon, au bout de seulement 12 courses.

Quel baquet envisageable?

Lié à AlphaTauri jusqu'en 2023, Pierre Gasly peut espérer que Red Bull ne prolonge pas le contrat de Sergio Pérez, potentiellement libre à la fin de l'année. Mais le Mexicain répond actuellement aux attentes. Chez Mercedes, Ferrari et McLaren, les places sont toutes sécurisées au minimum jusqu'au terme de la saison prochaine. La Scuderia a notemment prolongé Carlos Sainz jusqu'en 2024.

Les rumeurs laissent toutefois supposer que le baquet de Daniel Ricciardo est en danger. Le contrat de l'Australien de 32 ans, encore valable un an et demi, déçoit avec McLaren. Le jeune pilote américain Colton Herta (22 ans), engagé en IndyCar, est cité comme possible remplaçant.