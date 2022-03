F1: "J'ai lutté mentalement pendant longtemps", les confessions d'Hamilton sur Instagram

Dans une story sur Instagram, Lewis Hamilton s'est confié sur sa santé mentale. Le pilote F1 Mercedes a expliqué avoir lutté par le passé, et encourage ses abonnés à accepter et combattre leurs difficultés psychologiques.

C'est un message pour témoigner, mais aussi pour donner l'exemple à ses 27,4 millions d'abonnés sur Instagram. Dans une story publiée ce jeudi, Lewis Hamilton s'épanche sur sa santé mentale et sa difficulté à se motiver compte tenu de l'actualité difficile.

"Sachez que vous n'êtes pas seul"

"L'année a déjà été tellement difficile avec tout ce qui se passe autour de nous. Il est parfois difficile de rester positif. J'ai lutté mentalement et émotionnellement pendant longtemps. Aller de l'avant est un effort constant, mais nous devons continuer à nous battre. Nous avons tellement de choses à faire et à réaliser", a écrit le septuple champion du monde de Formule 1.

"Je vous écris pour vous dire que ce n'est pas grave de se sentir comme vous êtes. Sachez que vous n'êtes pas seul et que nous allons nous en sortir! Un ami m'a rappelé aujourd'hui que vous êtes puissant et que vous pouvez faire tout ce que vous entreprenez! Nous pouvons faire tout ce à quoi nous nous consacrons. Souvenons-nous de vivre dans la gratitude pour chaque jour qui se lève. Je vous envoie de l'amour et de la lumière", a conclu le Britannique.

Ce message survient après deux premières courses difficiles pour le pilote Mercedes dans la saison 2022 de Formule 1. Après une troisième place presque miraculeuse à Bahreïn, le champion de 37 ans n'a pu signer qu'une 10e position à l'arrivée du Grand Prix d'Arabie saoudite. Selon les derniers échos, sa monoplace risque encore de lui poser de sérieux problèmes de vitesse à Melbourne (Australie), théâtre le 10 avril du prochain GP.