F1 (GP du Canada): nouvel accrochage entre Hamilton et Alonso, la presse espagnole enrage

Lors du GP du Canada ce dimanche, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont manqué de peu de s'accrocher à la sortie des stands. Le Britannique a coupé la route à son concurrent, l'obligeant à freiner avant de retourner sur la piste.

Derrière Max Verstappen, la lutte a été féroce entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Les deux pilotes, présents sur le podium aux côtés du double champion du monde néerlandais, ont pourtant eu un nouvel accrochage ce dimanche, lors du GP du Canada. Leurs monoplaces étant attendues au stand, celle de l'Espagnol a réalisé un arrêt plus rapide (2"5) que la Mercedes (3"7). De quoi mettre Alonso dans des conditions optimales pour aller chercher la deuxième place. C'était sans compter sur Hamilton, auteur d'un tête-à-queue devant son concurrent, obligé de freiner pour éviter un carambolage.

Pas de sanction

Après l'enquête, les commissaires de course n'ont finalement accordé aucune sanction au Britannique, troisième de la course après s'être fait doubler à la régulière par Alonso dans le 23e tour. Pourtant, cet "incident" a fait couler beaucoup d'encre en Espagne, surtout du côté de Marca. Le quotidien estime qu'une pénalité contre Hamilton aurait tout changé. Le tout, sans être langue de bois.

"Rien d'anormal quand Lewis est dans le coup. N'importe quel autre pilote aurait été pénalisé en quelques minutes, mais avec le numéro 44 (sa monoplace, ndlr), il y a une véritable allergie à se prononcer en cas de manœuvre douteuse comme hier. En revanche, d'autres, comme Lando Norris, ont été pénalisés de cinq secondes pour une action très similaire. Apparemment, les commissaires ont estimé qu'Alonso avait exagéré en faisant quelques embardées qui, selon eux, n'étaient pas nécessaires pour essayer de faire croire qu'il l'avait gêné."

Auteur de son sixième podium en huit courses cette année, le pilote Aston Martin n'a pas évoqué l'accrochage entre les deux hommes, préférent retenir le positif. "On espérait pouvoir concurrencer un peu plus la Red Bull mais on a aussi perdu une place au départ avec Lewis et cela a été davantage une bataille avec Mercedes qui a attaqué pendant toute la course. Il n'y a pas eu un seul tout ou j'ai pu me détendre", a expliqué le "Taureau des Asturies", troisième au classement des pilotes (117 pts) devant... Hamilton (102).