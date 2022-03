F1: la nouvelle voiture spectaculaire de Mercedes fait hurler Red Bull

Mercedes a dévoilé une nouvelle voiture spectaculaire, jeudi, à l'occasion du premier jour de la deuxième partie des essais de pré-saison. Sa monoplace, désormais extrêmement compacte, pourrait ne pas être réglementaire, selon le patron de Red Bull.

Les rumeurs faisaient état d'une spectaculaire trouvaille de Mercedes pour la deuxième session des essais d'avant-saison de Formule 1. C'était bien vrai, et ça fait jaser. L'écurie allemande a fait sensation en dévoilant une étonnante nouvelle monoplace à une semaine et demie de la première course du championnat du monde 2022, jeudi à Bahreïn.

Par rapport à celle qui a roulé lors des premiers tests effectués fin février à Barcelone, la W13 est devenue très étroite. Les pontons ont quasiment disparu et chaque rétroviseur est désormais soutenu par une sorte d'aile presque indépendante.

Des photos comparatives, prises par un journaliste espagnol, permettent de se rendre compte de cette innovation qui fait l'objet de nombreuses interrogations par rapport au règlement (celui-ci a complètement changé par rapport aux saisons précédentes). Les questions n'émanent pas seulement de l'écurie Red Bull, mais aussi de la direction de la F1.

Horner: "Cela ne correspond pas à l'esprit du règlement"

Dès les premières minutes des essais sur le tracé de Sakhir, qui accueillera aussi le premier GP de la saison le 20 mars, Christian Horner, directeur de Red Bull, a estimé que le nouveau design de Mercedes enfreignait peut-être le nouveau règlement technique. "Ce ne sont pas des supporters de rétroviseur, mais deux ailes. En plus, ils ont construit des déflecteurs verticaux sur le dessus. Cela n'a rien à voir avec des supports de rétroviseur. De notre point de vue, Mercedes a fait un pas de trop dans ce domaine. Cela ne correspond pas à l'esprit du règlement. Pour nous, ces ailerons sont illégaux", a-t-il estimé, selon des propos cités par le très sérieux Auto Motor und Sport.

Cette déclation a logiquement provoqué un ramdam. Mais peu après, Red Bull a émis un communiqué pour affirmer que Christian Horner n'avait "donné aucune interview concernant Mercedes". Pour autant, le média allemand a fait savoir qu'il maintenait les déclarations attribuées au dirigeant britannique. Finalement, l'écurie du champion du monde Max Verstappen a légèrement corrigé sa position, indiquant qu'elle n'avait simplement fait "aucun commentaire officiel". Une communication étonnante, que Mercedes s'est permis de railler dans un tweet adressé à son rival.

La F1 peut modifier son règlement pour retoquer cette innovation

Au-delà de cette nouvelle petite polémique entre Mercedes et Red Bull, la F1 s'est exprimée sur le débat avec un aveu: ses décisionnaires sportifs n'avaient pas "anticipé" ces nouveautés sur la voiture de Lewis Hamilton et George Russell. "Il n'y a aucun doute sur le fait que nous n'avions pas anticipé le concept de Mercedes. C'est une interprétation très extrême du règlement. Il va y avoir inévitablement beaucoup de débats sur leur interprétation. C'est ce qui arrive avec les nouveaux règlements. Même si vous essayez de fermer toutes les options, et nous en avons fermé des centaines croyez-moi, l'innovation en Formule 1 est toujours extrême", a réagi Ross Brawn, manager sportif de la F1.

Si ce design s'avérait exploiter une zone grise, la F1 a la possibilité de corriger une brèche en cours de saison afin de préserver "l'esprit" de son règlement. "Désormais vous pouvez faire un changement avec 80% des équipes d'accord, à condition que la FIA (Fédération internationale de l'autombile, ndlr) et la F1", a rappelé Ross Brawn, cité par Motorsport.

Les écuries concurrentes non-motorisées par Mercedes vont sans aucun doute s'atteler à entreprendre toutes les démarches pour vérifier la légalité de la W13. Il semble également évident qu'un géant comme Red Bull a d'ores et déjà récolté une multitude d'informations et de photographies pour envisager de copier ce design, qui pourrait apporter un gain de performance significatif.