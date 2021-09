F1: le Qatar accueillera son premier Grand Prix en novembre

Le championnat du monde de Formule 1 fera étape au Qatar pour la première fois de son histoire au Qatar, le 21 novembre prochain. Le Grand Prix remplace celui d'Australie et sera au calendrier pour dix ans à partir de 2023.

Le Qatar va accueillir pour la première fois de son histoire un Grand Prix de Formule 1, le 21 novembre prochain, ont annoncé les organisateurs jeudi. Le Grand Prix du Qatar remplace le Grand Prix d'Australie, qui devait se tenir à cette date mais avait été annulé en raison de la pandémie. Celui du Japon, qui devait avoir lieu en octobre, a aussi été déprogrammé en raison de la crise sanitaire. Il s'agira de la 20e course de l'année sur 22 au total, un record.

Les organisateurs ont également annoncé avoir signé un contrat pour inscrire la course nocturne au calendrier pour dix ans à partir de 2023. Après une pause en 2022, il sera de retour l'année suivante.

Le circuit de Losail, qui accueille déjà les courses de moto depuis 2004, offrira un tryptique au Moyen-Orient puisqu'ils précédera les rendez-vous en Arabie saoudite (3-5 décembre), puis à Abu Dhabi (10-12 décembre). "La fédération et les autorités du Qatar Motor & Motorcycle ont été incroyables et ont réagi très vite pour garantir que la course puisse avoir lieu cette saison sur le circuit de Losail, célèbre pour beaucoup comme hôte du MotoGP", a confié le président et chef de la direction de la F1, Stefano Domenicali.

"Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter, poursuit-il. Il y a un énorme intérêt pour notre sport et l'espoir de nombreux endroits d'avoir un Grand Prix. L'énorme effort de toutes les équipes, de la F1 et de la FIA a permis de livrer un calendrier de 22 courses, quelque chose de très impressionnant au cours d'une année difficile et dont nous pouvons tous être fiers."

Des discussions sont en cours sur le lieu de la course à partir de 2023. Elle devrait se dérouler sur un autre tracé que celui de Losail. Selon ESPN, l'idée de créer un circuit urbain dans les rues de Doha est à l'étude. "Dans le cadre de l'accord à plus long terme, les discussions se poursuivront concernant le lieu du Grand Prix à partir de 2023, des détails supplémentaires devant être fournis ultérieurement", indique la Formule 1.