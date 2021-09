F1, le sprint du GP d'Italie en direct: la victoire pour Bottas, la pole pour Verstappen

Valtteri Bottas remporte la qualification sprint, et empoche trois points à l'issue de cette course, mais c'est bien Max Verstappen qui partira en pole lors du Grand Prix dimanche. En cause, un changement de moteur qui pénalise le Finlandais. Ricciardo partira derrière le Néerlandais Verstappen et Lando Norris. Lewis Hamilton sera 4e sur la grille demain.