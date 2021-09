F1: Russell, Gasly, Bottas... la grille de départ 2022 se dessine

Alors que la deuxième partie de la saison 2021 ne fait que commencer, les écuries préparent déjà l'année prochaine. Si Alpha Tauri a annoncé la prolongation de ses pilotes, Mercedes a officialisé lundi le départ de Valtteri Bottas pour Alfa Romeo et l’arrivée de George Russell.

A la mi-saison, moment où le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est en train de tourner à l’avantage du Néerlandais, les écuries activent leur mercato. Alpha Tauri conserve ses pilotes : le Français Pierre Gasly et Yuki Tsunoda.



C’était aussi dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel, Valtteri Bottas quittera Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre Alfa Romeo afin de remplacer Kimi Räikkönen qui prendra sa retraite à l’issue de la saison. Toto Wolf, patron de Mercedes, a choisi le talentueux George Russel, pour le remplacer.

Pour rappel, la saison 2022 verra l’apparition des nouvelles monoplaces et d’une nouvelle règlementation. Peu de baquets sont donc désormais disponibles. Tour d'horizon de la grille 2022.

La grille provisoire de la saison 2022:

Mercedes



Le Britannique Lewis Hamilton (36 ans) a prolongé son contrat jusqu'à fin 2023. Le Finlandais Valtteri Bottas ayant été officiellement annoncé chez Alfa Romeo, l'arrivée du Britannique George Russell (23 ans)a été officialisée.



Red Bull (moteur Red Bull-Honda)



Le Néerlandais Max Verstappen (23 ans) est engagé jusqu'à fin 2023 et le Mexicain Sergio Pérez (31 ans) jusqu'à fin 2022.



Ferrari



Le Monégasque Charles Leclerc (23 ans) a un contrat jusqu'à fin 2024, l'Espagnol Carlos Sainz Jr (27 ans) jusqu'à fin 2022.

McLaren (moteur Mercedes)



L'Australien Daniel Ricciardo (32 ans) a signé jusqu'en 2023. Le Britannique Lando Norris (21 ans), produit de la filière de jeunes de McLaren, est en place pour "plusieurs années".



Aston Martin (moteur Mercedes)



Le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel (34 ans) et le Canadien Lance Stroll (22 ans), fils du propriétaire Lawrence Stroll, sont engagés pour plusieurs saisons.



Alpine (moteur Renault)



Le Français Esteban Ocon (24 ans), issu de la filière Mercedes, est sous contrat jusqu'en 2024. L'Espagnol Fernando Alonso (40 ans) l'est jusqu'en 2022.

AlphaTauri (moteur Red Bull-Honda)



Le Français Pierre Gasly (25 ans) et le Japonais Yuki Tsunoda (21 ans) ont été prolongés pour la saison 2022.



Alfa Romeo (moteur Ferrari)



Le Finlandais Valtteri Bottas (31 ans) succédera à son compatriote Kimi Räikkönen en 2022, avec un contrat pluri-annuel. L'avenir de l'Italien Antonio Giovinazzi (27 ans) est en balance.



Haas (moteur Ferrari)



L'Allemand Mick Schumacher (22 ans), fils de Michael et protégé de Ferrari, et le Russe Nikita Mazepin (22 ans), fils du dirigeant du sponsor titre de Haas Uralkali, ont des contrats "de plusieurs années".

Williams (moteur Mercedes)



Il va falloir remplacer le Britannique George Russell, parti chez Mercedes. Les noms du Thaïlandais Alexander Albon, qui appartient au giron Red Bull, et du Néerlandais Nyck de Vries reviennent pour lui succéder. On attend aussi la confirmation du maintien du Canadien Nicholas Latifi.