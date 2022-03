F1: Lewis Hamilton va changer de nom

Lewis Hamilton va bientôt ajouter le patronyme de sa mère, Carmen Larbarlestier, au sien. Ce changement devrait rapidement être effectif.



Il faudra bientôt l’appeler Lewis Hamilton-Labarlestier. A quelques jours du grand début de la saison de Formule 1, le septuple champion du monde britannique a révélé qu’il allait changer de nom de famille, en ajoutant le patronyme de sa mère - Carmen Larbalestier - au sien.

Le changement de nom aura lieu "bientôt"

"Parce que je ne comprends pas vraiment l'idée que lorsque les gens se marient, la femme perd son nom", a justifié le pilote Mercedes dans une interview sur la scène de l’exposition universelle de Dubaï, à quelques jours GP de Bahreïn, la première course de la saison. Et je veux vraiment que le nom de ma mère soit associé à Hamilton." Selon le pilote britannique, ce changement de nom aura lieu "bientôt", mais pas avant le GP de Bahreïn.

Après avoir abandonné son titre de champion du monde dans le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison 2021 au profit de Max Verstappen, Hamilton est resté de longues semaines dans le silence. Alors que de nombreux observateurs craignaient même un départ à la retraite, le pilote de 37 ans a affirmé qu’il avait "eu besoin de prendre du recul". Mais il sera bien dans les paddocks une saison de plus pour tenter de récupérer son dû et devenir le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1.