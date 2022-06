F1: Madrid candidate officiellement pour accueillir un Grand Prix

La Communauté de Madrid a envoyé une lettre, ce jeudi, à Stefano Dominicali, le responsable de la Formule 1, pour confirmer son intention d'ajouter un Grand Prix madrilène au calendrier de la saison dans les années à venir.

Quelques semaines après la tenue du Grand Prix d'Espagne en Catalogne, Madrid a décidé de passer à l'offensive pour tenter de rapatrier le paddock dans la capitale espagnole. Ce jeudi, la Communauté madrilène s'est fendu d'une lettre adressée au patron de la F1, Stefano Dominicali, afin d'expliciter son intention d'ajouter un événement au calendrier de la saison dans les années à venir.

Dans cette candidature très formelle, plusieurs éléments sont mis en avant : "un réseau de transport étendu et efficace, le bon climat, les attraits culturels, gastronomiques et naturels de l'environnement madrilène", sans oublier "une bonne infrastructure hôtelière et une offre commerciale très diversifiée".

Pour le moment, le Grand Prix d'Espagne est, donc, toujours basé en Catalogne et le contrat avec les organisateurs de la F1 court jusqu'en 2026. Après cette date, toutes les options pourraient être évaluées, dont celle de ramener la course dans la capitale, sur le circuit Jarama (qui ne dispose, pour l'heure, d'aucune homologation de la part de la FIA).

Un pari compliqué à court terme pour Madrid

L'an passé, comme l'explique Marca, des discussions avaient déjà eu lieu entre Stefano Domenicali et la Communauté madrilène. Mais l'affaire ne semble pas si simple: si la possibilité de construire un circuit urbain dans les environs du parc des expositions Ifema, près de l'aéroport, a été mise sur la table, son coût financier - qui pourrait dépasser les 200 millions d'euros - et logistique sont des freins réels. Tout du moins à court terme.

À moins que des étapes du calendrier ne soient écartées, comme le Grand Prix de France dont le contrat arrive bientôt à échéance et qui figure parmi les courses en sursis, le Grand Prix de Madrid ne devrait pas voir le jour tout de suite.