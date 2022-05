F1: certaines écuries pourraient manquer la fin de saison à cause de l’inflation

En raison de l’augmentation des coûts, notamment logistique, de la Formule 1, certaines écuries pourraient ne pas finir la saison en raison du plafond budgétaire imposé par la FIA. Les grosses écuries comme Red Bull en seraient les premières affectées.

Une fin de saison avec un plateau réduit ? C’est ce que laisse entendre Christian Horner, patron de Red Bull. L’inflation touche aussi la Formule 1 et certaines équipes pourraient ne pas voir le bout de la saison à cause du plafond budgétaire imposé par la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Le dirigeant de l’écurie autrichienne rappelle à la FIA son “devoir de vigilance".

“Sept des équipes devraient probablement manquer les quatre dernières courses pour ne pas dépasser le plafond cette année. Il ne s'agit pas seulement des grandes équipes. Ce sont les équipes au milieu du terrain qui sont vraiment aux prises avec des problèmes d'inflation. Je sais qu'ils (la FIA) le prennent au sérieux", a déclaré Horner à la BBC.

Instauré en 2021, le plafond budgétaire a pour but d’endiguer la domination des plus grosses puissances du paddock telles que Mercedes, Red Bull ou Ferrari. La saison passée, ce plafond était fixé à 132 millions d’euros pour toutes les écuries. Cette année, il est descendu à 127 millions d’euros. De quoi faire peur aux écuries qui dépensent plus en raison de la hausse des coûts, notamment ceux liés à la logistique entre les Grand Prix: “Les factures d'énergie, le coût de la vie, les coûts augmentent de manière exponentielle et la F1 n'est pas exemptée. Le fret a quadruplé et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler”, regrette Horner. Les écuries soumises à cette inflation rendant le coût de la F1 plus chère, devraient se heurter plus rapidement à ce plafond budgétaire, rendant les derniers GP de la saison hypothétiques pour elles.

Un paddock pas sur la même longueur d'onde sur le plafond budgétaire

Christian Horner et Red Bull appellent donc la FIA a revoir ses plans concernant le plafond budgétaire afin de faciliter la vie des écuries. Si McLaren, Ferrari et Mercedes ont suivi l’appel de Red Bull, d’autres écuries moins fortunées comme Alpine, Haas, Williams et Alfa Romeo se sont opposées à ce réajustement. L’écurie française Alpine a notamment suggéré aux grosses écuries de moins dépenser pour le développement des monoplaces pour contrer cette inflation. "Lorsque les frais de transport augmentent de 2,5 millions ou 3,5 millions d'euros mais que votre budget de développement est de 20 millions d'euros, ne pouvez-vous pas faire passer votre budget de développement à 17 millions tout en restant sous le plafond ? Vous le pouvez", a déclaré Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine.

Seule éclaircie dans le ciel nuageux des écuries, la décision de la FIA de ne pas remplacer le Grand Prix de Russie, annulé après l’invasion de l’Ukraine. Portant ainsi le nombre de manches à 22 au lieu des 23 initialement prévues. De ce fait, les écuries sous la menace du plafond budgétaire auront un Grand Prix de moins à assumer financièrement. Autre aide apportée par la FIA, le plafond budgétaire est augmenté d’un million d’euros pour chaque GP disputé au-delà de 21, soit un million en plus pour cette saison. Les lois de la FIA indiquent d'un dépassement de 5% de ce plafond sera considéré comme une infraction mineure, réduisant ainsi le risque d'une sanction trop hanicapante.