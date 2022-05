F1 : New York aimerait accueillir un Grand Prix, mais c'est compliqué

Deux semaines après la première édition du Grand Prix de Miami, New York aimerait elle aussi accueillir la Formule 1. Eric Adams, maire de la Grosse Pomme, a contacté Greg Maffei, patron de Liberty Media, société détentrice de la F1, pour lui proposer un site.

Après Miami, Las Vegas et Austin, les Etats-Unis en veulent encore plus. Déjà détenteurs de trois Grand Prix de Formule 1 sur leurs terres, les USA aimeraient que le paddock traverse l'Atlantique une nouvelle fois.

Eric Adams, maire de New York depuis le 1er janvier 2022, a ainsi contacté Greg Maffei afin de lui proposer un site capable d’accueillir une course. Selon Motorsport, le maire démocrate aurait proposé Ward Islands et Randalls Island comme terrains de jeu potentiels. Une proposition qui n’a toutefois pas trouvé grâce aux yeux de Greg Maffei, grand patron de Liberty Media, société détentrice de la F1. “Je pense que c'est très difficile. Leur proposition, Randalls Island, n'est probablement pas le lieu idéal pour nous. Vous savez, beaucoup de temps et d'argent ont été dépensés ici il y a 15-20 ans, y compris par Leo Hindery, l'un de mes prédécesseurs, pour essayer d'en mettre un en place à Hoboken (New-Jersey).”

"Je pense que la réalité est que les courses en ville dans un lieu comme New York, c'est juste très, très, très difficile. Las Vegas est l'un des rares endroits aux États-Unis où vous pouvez probablement organiser une course urbaine, la mentalité y est différente. New York est un endroit merveilleux, mais il est difficile de croire qu'ils vont fermer Central Park pour nous !”

Pourant, New York organisera un ePrix (Formule E) dans les rues de Brooklyn en juillet prochain, la Grosse Pomme étant une manche régulière du championnat du monde de Formule E depuis 2017.

Les USA s'éprennent de la F1

Pourtant bercés à l’Indy Car, les Américains commencent à faire une place à la F1 dans leur cœur. C’est en grande partie grâce à la série Netflix Drive To Survive, qui a fait découvrir ce sport traditionnellement européen au pays de l’Oncle Sam. En 2021, 400.000 personnes se sont massées sur les bords du circuit d'Austin (Texas) pour y voir la victoire de Max Verstappen. De quoi ravir le promoteur du GP, Bobby Epstein: “Ce qui s’est produit est phénoménal, cela dépasse toutes les attentes. Il est certain que l’impact de la série sur Netflix a boosté la notoriété de la Formule 1 aux USA et nous avons profité de ce nouveau paramètre", rapporte l'Autojournal.

Conséquence directe de cet engouement, plusieurs villes américaines tentent de se faire une place dans le vaste calendrier du championnat du monde. Début avril, la FIA a annoncé qu’un Grand Prix à Las Vegas était au programme en 2023 alors que cette saison a vu l’apparition du GP de Miami. Cette grande première organisée autour du Sun Life Stadium, antre des Dolphins, a été marquée par la victoire de Max Verstappen mais surtout par le show à l’américaine avant et après la course.