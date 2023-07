F1: Magny-Cours pourrait bientôt accueillir de nouveau le Grand Prix de France

Selon les informations de L’Équipe, le circuit de Magny-Cours (Nevers) serait candidat pour accueillir un prochain Grand Prix de France de Formule 1, une course qui a disparu du calendrier cette saison.

Quand et où se déroulera le prochain Grand Prix de France de Formule 1? Absent du calendrier cette saison et l’année prochaine, son retour semble s’organiser en coulisses. Alors que Nice et Le Castellet (circuit Paul-Ricard) semblent intéressés par son organisation, Nevers pourrait également entrer en jeu. Sa piste de Magny-Cours serait candidate, selon les informations de L’Équipe.

Une rencontre avec Oudéa-Castéra fin août

Le circuit a déjà accueilli l’épreuve entre 1991 et 2008, avant la disparition du GP de France, revenu entre 2018 et 2022 au Castellet. Le maire de Nevers, Denis Thuriot, devrait ainsi rencontrer la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra le 31 août prochain, alors qu’elle s’est récemment montrée "favorable" à l’organisation d’un Grand Prix dans l’Hexagone, affirmant être "au travail" pour cela.

"J'ai discuté avec Renaud Muselier (président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et impliqué dans le GP de France au Castellet) qui serait d'accord pour que nos deux projets travaillent en alternance, ce qui limiterait pour chacune des régions le coût de l'organisation", apprend Thuriot au quotidien. Il chercherait désormais à faire part de son idée à Emmanuel Macron avant d’échanger avec sa ministre.

Macron: "Notre pays doit être en mesure de renouer avec la Formule 1"

Interpellé par le patron de la F1 Stefano Domenicali en mai dernier, le chef d'État a confié le semaine dernière une mission à Christian Estrosi, le maire de Nice, pour le retour du Grand Prix en France dans un lieu qui reste donc à définir. Un circuit urbain sur la Côte d’Azur avait notamment été évoqué. "Je partage pleinement votre ambition, répondait le président de la République à Estrosi. En effet, vous le soulignez, notre pays doit être en mesure, à l’instar des autres grands événements internationaux sportifs qu’il organise chaque année, de renouer avec la Formule 1".