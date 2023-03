F1: Nelson Piquet Sr écope d'une lourde amende après ses propos racistes contre Hamilton

Pour s'en être pris à Lewis Hamilton avec des commentaires racistes et homophobes, l'ancien champion du monde de Formule 1 Nelson Piquet Sr a été condamné à payer une amende à hauteur de 884.000 euros.

Il va devoir sortir le chéquier. Après ses propos racistes et homophobes visant Lewis Hamilton, Nelson Piquet Sr a été condamné vendredi par un tribunal brésilien à payer une amende de cinq millions de reals brésiliens, soit environ 884.000 euros.

Dans un entretien datant de novembre 2021, mais qui avait ressurgi en juin 2022 sur internet, le triple champion du monde de Formule 1 (1981, 1983, 1987) avait utilisé le mot "petit noir" ("neguinho" en portugais) pour parler de Lewis Hamilton en revenant sur un accident impliquant le Britannique et le Néerlandais Max Verstappen au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021.

"Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser (et d'avoir) deux voitures dans ce virage" - où Max Verstappen avait fini violemment dans le mur le contraignant à l'abandon, avait déclaré le Brésilien dans cette interview vidéo à Motorsports.com.

Des insultes racistes et homophobes

Au centre d’une énorme polémique, Nelson Piquet Sr avait fini par s’excuser auprès de Lewis Hamilton, condamnant fermement "toute suggestion selon laquelle (il) aurait utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau".

"Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de "gars" ou de "personne" et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. Je n'utiliserais jamais le mot dont on m'a accusé dans certaines traductions", avait-il déclaré.

Dans un autre extrait publié de l'interview, Nelson Piquet Sr utilisait à nouveau le même terme de "neguinho", tout en tenant aussi aussi des propos homophobes envers Lewis Hamilton, pour parler de sa rivalité avec Nico Rosberg, quand ils étaient tous les deux membres chez Mercedes. Il insultait au passage le père de Nico, Keke Rosberg, contre qui il avait couru dans les années 80, en le décrivant comme une "merde". Avant de se lancer dans un commentaire de nature raciste, sexuel et homophobe visant encore Lewis Hamilton.

Comme le rappelle l'agence Reuters, l'action en justice contre Nelson Piquet Sr avait été intentée par quatre groupes de défense des droits de l'homme.