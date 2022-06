F1: "Pas correct d’utiliser ces mots", Verstappen critique les propos racistes de Piquet, son beau-père, envers Hamilton

Fiancé de la fille de Nelson Piquet, au coeur d'une polémique depuis mardi et la résurgence de propos racistes tenus envers Lewis Hamilton, Max Verstappen a condamné les propos tenus par son beau-père, jeudi à trois jours du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les réactions s’enchaînent depuis mardi, et la résurgence de propos racistes tenus en novembre 2021 par Nelson Piquet envers Lewis Hamilton. L’ancien triple champion du monde de Formule 1 avait traité le pilote britannique de "neguinho" ("petit noir" en français) lors d’un Grand Prix de Silverstone.

Amené à s’exprimer sur ces faits qui ont ressurgi sur internet sept mois plus tard, Max Verstappen les a condamnés à son tour. Faisant fi de sa position forcément particulière, puisque le champion du monde en titre n’est autre que le fiancé de Kelly... Piquet, la propre fille de l’ancien pilote brésilien de 69 ans.

"Il faut leur apprendre que l’on ne peut pas dire ou utiliser ces mots en général"

"Je pense qu’il n’est pas correct d’utiliser ces mots en général, a estimé le Néerlandais de Red Bull jeudi à Sky Sports. Je pense que cela commence déjà par l’éducation. Aujourd’hui, dès leur plus jeune âge, que ce soit à la maison ou à l’école, il faut leur apprendre que l’on ne peut pas dire ou utiliser ces mots en général. C’est sur cela que nous travaillons. La F1 et Lewis travaillent ensemble sur ce projet (la lutte contre le racisme) pour l’avenir et tous les pilotes sont derrière. Nous soutenons tous ce projet."

En réponse à la polémique soulevée par les propos de Nelson Piquet, Lewis Hamilton avait réagi dans un tweet, appelant au changement. "Il est temps d’agir", avait posté le pilote Mercedes, également soutenu par son écurie et le monde de la Formule 1. Piquet s’en est publiquement excusé mercredi auprès du Britannique, condamnant fermement "toute suggestion selon laquelle [il aurait] utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau". Interdit de GP de Grande-Bretagne ce week-end, celui-ci a également regretté que "la traduction dans certains médias qui circule maintenant sur les médias sociaux n'est pas correcte".

"Synonyme de 'gars' ou de 'personne'"

"Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de 'gars' ou de 'personne' et qu'il n'a jamais été destiné à offenser", avait-il ajouté.

Dans un entretien datant de novembre 2021, le champion du monde 1981, 1983 et 1987 avait utilisé le mot brésilien "neguinho" pour parler d'Hamilton, tout en revenant sur un accident impliquant le Britannique et Max Verstappen au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. "Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage", avait déclaré Piquet dans cette interview vidéo accordée au site Motorsports.com.