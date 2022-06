F1: Nelson Piquet interdit de GP de Grande-Bretagne après ses propos racistes envers Lewis Hamilton

Coupable de propos racistes à l’encontre de Lewis Hamilton, Nelson Piquet a été suspendu de la British Racing Drivers Club avec effet immédiat. L’ancien pilote brésilien devrait être définitivement renvoyé à l’issue d’un conseil d'administration, après ses déclarations sur Lewis Hamilton, lui aussi membre de la BRDC.

Pas de Nelson Piquet sur le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année. L’ancien pilote brésilien a été provisoirement suspendu de son titre de membre honoraire de la British Racing Drivers Club. La BRDC a publié un communiqué dans lequel elle précise que Piquet sera définitivement renvoyé après les sept jours de préavis.

"Compte tenu de la tolérance zéro dont fait preuve la BRDC en matière d’actes impliquant ou suggérant du racisme, la direction du BRDC a conclu que Mr. Piquet Sr. a utilisé un langage raciste offensant pour décrire un camarade membre de la BRDC (et sept fois champion du monde), ce qui est inacceptable et qui est inapproprié pour un membre honoraire de la BRDC, en dépit de ses excuses", écrit le communiqué.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton est lui aussi un membre de la BRDC, association exploitante du circuit de Silverstone où se dispute le Grand Prix de Grande-Bretagne. En 2020, la BRDC a renommé la ligne droite des stands en hommage du pilote Britannique. Étant dépositaire de la piste sur laquelle se court le GP, la BRDC ne devrait donc pas autoriser Nelson Piquet à venir dans les paddocks britanniques ce week-end.

Piquet s'est excusé à sa manière

Ce mardi, Nelson Piquet s’est retrouvé au centre d’une polémique après que des propos racistes lancés à Lewis Hamilton aient refait surface. Dans un podcast datant de novembre 2021, le triple champion du monde auriverde a désigné Lewis Hamilton en employant le terme “neguinho” (petit noir en français) pour analyser l’accrochage entre Verstappen et l’Anglais lors du GP de Grande-Bretagne 2021. Malgré des excuses maladroites dans lesquelles le beau-père de Max Verstappen estime que ce qu’il a “dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de ‘gars’ ou de ‘personne’ et qu'il n'a jamais été destiné à offenser.” Premier concerné, Lewis Hamilton a réagi à ces propos en dénonçant des "mentalités archaïques".

Ce 3 juillet, le Grand Prix de Grande-Bretagne se fera donc sans Piquet dans les paddocks mais avec Lewis Hamilton sur la piste. Le Britannique est bien décidé à lancer sa saison après un début d'exercice difficile.