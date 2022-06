F1: la réponse cinglante de Lewis Hamilton aux propos racistes de Piquet

Après la divulgation des propos racistes de Nelson Piquet le concernant lors du Grand Prix de Silverstone en 2021, Lewis Hamilton a réagi dans un tweet et appelle au changement. Le pilote Mercedes avait déjà été soutenu par son écurie et la Formule 1 en début de journée.

Des propos révélés ce mardi montrent l'ancien triple champion du monde de F1, Nelson Piquet, traiter Lewis Hamilton de "petit nègre" lors du Grand Prix de Silverstone en 2021. Le pilote Mercedes a répondu dans la journée dans un tweet et demande des changements.

"Le temps est venu d'agir"

"C'est plus qu'une question de langage, écrit Lewis Hamilton sur son compte Twitter. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir." Connu pour ses engagements en dehors des circuits, Lewis Hamilton avait déjà protesté contre le racisme, lorsqu'en 2021, le pilote Mercedes décide de poser un genou à terre avant chaque Grand Prix en soutien au mouvement Black Lives Matter. Il avait également porté un t-shirt sur lequel il était inscrit "Arrêtez les policiers qui ont tué Breonna Taylor" sur le GP de Toscane.

Mercedes, son écurie, avait elle aussi posté un message sur ses réseaux sociaux ce mardi apportant son soutien à son pilote britannique et condamnant les propos de Piquet, par ailleurs beau-père de Max Verstappen, le Néerlandais étant en couple avec Kelly, la fille du Brésilien. "Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour combattre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et en dehors de la piste. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à se battre pour un avenir meilleur", écrit l'écurie.

Une interview polémique qui remonte à l'année passée

Dans la foulée de la réaction de l'écurie allemande, la Formule 1 a elle aussi communiqué sur la polémique en rappelant que l'utilisation de langage raciste ou discriminant était "inaccpetable" et que Lewis Hamilton est un "formidable ambassadeur pour notre sport et mérite le respect."

Dans un entretien datant de novembre 2021, Piquet a utilisé le mot "petit noir" ("neguinho" en brésilien) pour parler d'Hamilton en revenant sur un incident impliquant le Britannique et le Néerlandais Max Verstappen au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. "Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage", avait déclaré Piquet, triple champion du monde de F1, dans cette interview vidéo accordée au site Motorsports.com. "Il l'a fait pour l'emmerder. Sa chance est que seul l'autre (Verstappen) s'est fait baiser", avait ajouté Piquet, qui fait partie des soutiens du chef d'Etat brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro.