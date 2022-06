F1: Mercedes condamne les propos racistes de Nelson Piquet à l’égard de Lewis Hamilton

Accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’égard de Lewis Hamilton, Nelson Piquet est au centre d’une polémique à laquelle Mercedes a réagi ce mardi. L’écurie du septuple champion du monde a fermement condamné les propos de l’ancien pilote brésilien, tout comme la Formule 1.

Triple champion du monde, Nelson Piquet est au centre d’une polémique après avoir tenu des propos racistes à l’égard de Lewis Hamilton il y a près d’un an lors d’une interview pour Motorsports. Mercedes, écurie de Lewis Hamilton, a posté un message sur ses réseaux sociaux dans lequel elle apporte son soutien à son pilote britannique et condamne les propos de Piquet.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour combattre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et en dehors de la piste. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à se battre pour un avenir meilleur", écrit l'écurie.

Outre ses sept titres de champion du monde acquis entre 2008 et 2020, constituant un record, Lewis Hamilton s’est aussi illustré par ses différents engagements en dehors des circuits. En 2021, le pilote Mercedes a posé un genou un terre avant chaque Grand Prix en soutien au mouvement Black Lives Matter et a également porté un t-shirt sur lequel il était inscrit "Arrêtez les policiers qui ont tué Breonna Taylor" sur le GP de Toscane. Plus récemment, Hamilton a pris la défense de Naomi Schiff, journaliste victime de sexisme sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée de la réaction de l'écurie allemande, la Formule 1 a elle aussi communiqué sur la polémique en rappelant que l'utilisation de langage raciste ou discriminant était "inaccpetable" et que Lewis Hamilton est un "formidable ambassadeur pour notre sport et mérite le respect."

Lors d’un interview donnée l’année dernière pour Motorsports, Nelson Piquet a désigné Lewis Hamilton en employant le terme "neguinho" (petit nègre, en français) d’après CNN Brasil. Triple champion du monde de Formule 1 en 1981, 1983 et 1987, Nelson Piquet était invité par le média spécialisé dans le sport automobile pour donner son avis sur l’accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Un an plus tard, ces propos racistes refont donc surface à quelques jours de l’édition 2022 de ce fameux Grand Prix de Grande-Bretagne (3 juillet).