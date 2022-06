F1: vive polémique autour de Nelson Piquet, accusé de racisme envers Lewis Hamilton

L'ancien triple champion du monde de F1, Nelson Piquet, aurait traité Lewis Hamilton de "petit nègre" lors du Grand Prix de Silverstone en 2021. Des faits révélés un an plus tard.

La polémique enfle depuis quelques heures, alors que les faits remontent à plus d'un an. Lundi, CNN Brésil révèle que Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1 en 1981, 1983 et 1987, est accusé de racisme envers Lewis Hamilton dans une interview accordée à Motorsports. Le beau-père de Max Verstappen aurait utilisé le mot "neguinho" (petit nègre en français) pour commenter l'accident entre le Néerlandais et le pilote Mercedes lors du GP de Silverstone en 2021.

"Le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu", aurait déclaré Piquet.

Une saison difficile pour Hamilton

Le septuple champion du monde connaît une saison difficile dans l'ombre des Red Bull, des Ferrari et de son coéquipier George Russell. Actuellement à 98 points du leader Max Verstappen, le Britannique de 37 ans n'est pas au meilleur de sa forme et certains anciens champions l'incitent même à prendre sa retraite. C'est notamment le cas de Jackie Stewart, triple champion du monde.

"Il a la musique, il a la culture, il aime les vêtements et le commerce de vêtements lui conviendrait parfaitement, confie-t-il au micro du podcast Convex Conversation. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès parce qu'il gagne énormément d'argent - ​​à juste titre parce qu'il a été le meilleur de son temps. Mais il est néanmoins plus sage d'arrêter que de subir toute la douleur de ne pas pouvoir faire ce que vous faisiez avant. Il a bien porté le sport. J'aimerais le voir arrêter maintenant."

Entre 2008 et 2020, Lewis Hamilton a amassé sept titres de champion du monde des pilotes, égalant le record de Michael Schumacher. Le pilote anglais s’est fait au fil des années et des titres une place de choix dans le panthéon des pilotes d’exception. Une stature qu'il tentera de justifier à nouveau lors du GP de Grande-Bretagne le 3 juillet prochain, où il sera à domicile.