F1: qualifications le vendredi, sprint le samedi... Le nouveau format qui pourrait bientôt débarquer

Selon la presse allemande, un nouveau format de week-end pourrait arriver prochainement en Formule 1. Cela impliquerait des qualifications le vendredi pour la course du dimanche et un samedi uniquement dédié à la course Sprint, qui comprendrait des qualifications originales.

Le format de la course sprint pourrait être revu, moins de deux ans après son introduction en Formule 1. Selon les informations du site spécialisé Auto motor und sport, un changement de programme pourrait arriver dans les week-ends concernés par des épreuves Sprint, et ce dès le Grand Prix d’Azerbaïdjan fin avril.

Les qualifications pourraient se jouer sur un seul tour

Dans le format actuel, les qualifications pour la course Sprint sont prévues le vendredi, la course Sprint déterminant le départ de la course le samedi, et le Grand Prix le dimanche. Mais la présence d’une deuxième séance d’essais libres le samedi, au lendemain de la qualification de la course Sprint, entraînerait un manque d’intérêt qui pourrait pousser la FIA à changer son programme.

Ainsi, les qualifications pour la course auraient lieu le vendredi après la première séance d’essais libres. Le samedi serait alors dédié entièrement au Sprint, avec des qualifications - qui pourraient prendre la forme d’un contre-la-montre - suivies de la course. L’ordre de départ du Sprint serait alors décidé sur un seul tour de piste, afin de ne pas avoir à utiliser plusieurs trains de pneus.

Domenicali réclame plus de spectacle et la fin des essais libres

Une refonte qui fait échos aux propos du patron de la F1 Stefano Domenicali. "Je suis en faveur de la suppression des séances d'essais libres, qui sont bénéfiques aux écuries, mais qui ne plaisent pas au public", raconte-t-il à la télévision portugaise, réclamant plus de spectacle.

La course principale, dont la pole serait jouée le vendredi, resterait le dimanche et serait donc indépendante du Sprint. "Si tout se passe comme prévu, nous pouvons organiser un vote électronique dans deux semaines", révèle une source à la FIA au média allemand. Le Grand Prix de Bakou est dans le viseur de ce nouveau format. Pour le moment, les qualifications pour la course Sprint sont toujours prévues le vendredi, veille de la course Sprint qui déterminera la grille du Grand Prix, programmé le dimanche 30 avril.