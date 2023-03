F1: Verstappen pas encore remis de ses douleurs à l'estomac

Déjà diminué lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, Max Verstappen a confirmé ce jeudi encore souffrir de maux d'estomac. Le double champion du monde de Formule 1 ne sera donc pas à 100% pour la course disputée dimanche en Australie.

Le double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, qui avait souffert de maux d'estomac il y a deux semaines lors du GP d'Arabie saoudite, a affirmé jeudi ne pas être encore totalement remis avant la course en Australie. Le Néerlandais de 25 ans a déclaré jeudi en conférence de presse qu'il se sentait si mal avant son départ à Jeddah qu'il pouvait "à peine marcher".

"Chez moi, j'étais vraiment très malade et je pouvais à peine marcher. Quand je suis arrivé (à Jeddah), je pensais que c'était derrière moi... mais dès que je suis monté dans la voiture pour la première séance d'essais libres, après un seul tour j'ai ressenti que j'avais besoin de deux tours juste pour être capable de respirer normalement, a détaillé Max Verstappen devant les journalistes. Donc oui, cela m'a gêné durant tout le week-end. C'est l'une des premières courses où j'ai senti que j'étais limité physiquement et c'était très frustrant."

Quatre semaines de pause bienvenues pour Verstappen

Même s'il se sent mieux, le pilote Red Bull voit désormais d'un bon oeil la coupure de quatre semaines qui interviendra après le GP d'Australie de F1: "Il y a deux semaines, je ne l'attendais pas avec impatience (la coupure, ndlr) mais ensuite j'ai été très malade et ces semaines devraient me permettre de me remettre et retrouver 100% de mes capacités."

Max Verstappen est le favori du troisième Grand Prix de la saison qui sera disputé dimanche à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park. Le double champion du monde a en effet survolé la première course à Bahreïn et effectué une superbe remontée de la quinzième à la deuxième place il y a deux semaines à Jeddah, où son coéquipier mexicain Sergio Pérez l'avait emporté.

Leader du classement mondial après les deux premières courses de la saison, le double champion du monde en titre espère un peu plus accroître son avance sur la concurrence en Australie. Problème d'estomac ou pas.