EN DIRECT - F1, Grand Prix du Mexique: suivez la 20e course de la saison

Qui d'autre que lui ? Max Verstappen (Red Bull) a pris samedi la pole position du Grand Prix du Mexique. Si la 19e pole de la carrière du Néerlandais n'est pas une surprise, les 2e et 3e place des Mercedes en sont une : Verstappen aura à ses trousses les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton sur le circuit des frères Rodríguez à Mexico. Devant une foule acquise à sa cause, le local de l'étape, Sergio Pérez, a lui signé le 4e temps.