F1: Gasly like un tweet qui l'annonce chez Alpine, le paddock s'enflamme sur Twitter

Pierre Gasly va prochainement être officialisé comme nouveau pilote Alpine, après le départ d'Alonso chez Aston Martin, à en croire les dernières informations de presse. Les différentes écuries de F1, mais aussi l'intéressé lui-même, ont réagi à un tweet qui annonce la nouvelle.

C'est le tweet qui enflamme la twittosphère ce vendredi. Le journaliste Fabrizio Romano, plutôt habitué à rapporter des scoops sur les transferts du football, a annoncé ce vendredi que Pierre Gasly avait trouvé un accord pour rejoindre l'écurie Alpine en Formule 1 à compter de la saison prochaine.

Si rien n'était encore officiel vendredi soir, Alpine n'est pas restée de marbre. L'écurie française a répondu au tweet de Fabrizio Romano par un emoji très évocateur. Pierre Gasly a lui aussi réagi, avec une réaction beaucoup plus explicite. Il a à la fois apposé un like sur la réponse de son probable futur employeur, mais il a aussi liké le tweet de Fabrizio Romano. Comme un aveu ?

"Here we go"

Pilote AlphaTauri depuis 2020, écurie avec laquelle il a remporté le GP d'Italie en 2020, Pierre Gasly est annoncé chez Alpine depuis plusieurs semaines. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures, à l'occasion du GP du Japon de ce week-end. Le Français va remplacer Fernando Alonso, qui sera chez Aston Martin l'an prochain. L'info n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir l'écurie britannique, qui publie une photo où Lance Stroll et Sebastian Vettel (les deux pilotes Aston Martin) observent leur téléphone avec attention. Comme pour signifier qu'ils scrutent la nouvelle.

Chez Mercedes, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'humour. L'écurie allemande écrit d'abord le message "here we go, go, go" en hommage à la phrase culte de Fabrizio Romano. Dans un second temps, la marque à l'étoile a publié l'image d'un jeune homme en train de manger des pop-corns, comme pour dire qu'ils savourent le spectacle et qu'ils attendent l'officialisation avec impatience. Du côté d'AlphaTauri, qui s'apprête à officialiser la venue de Nyck de Vries pour remplacer Pierre Gasly, c'est la politique de l'autruche: l'écurie italienne n'a pas du tout réagi.

Pour rappel, il y a deux mois, l'écurie française Alpine avait officialisé la signature d'Oscar Piastri pour la saison 2023. Finalement le pilote australien pilotera pour... McLaren. Depuis le 2 août, le tweet d'Alpine est toujours en ligne.