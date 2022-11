F1: Red Bull endosse toute la responsabilité de l'embrouille entre Verstappen et Perez

Alors que Max Verstappen et Sergio Perez sont entrés en guerre après une fin de course houleuse au Grand Prix du Brésil le week-end dernier, Red Bull a réagi ce jeudi via un communiqué. L’écurie autrichienne estime être la première responsable.

Red Bull veut éteindre l’incendie. Alors que les rapports entre Max Verstappen et Sergio Perez sont très houleux depuis la fin du Grand Prix du Brésil, l’écurie autrichienne a publié un communiqué ce jeudi pour réagir aux polémiques qui entourent ses deux pilotes. Dimanche dernier, le Néerlandais a refusé de suivre les consignes d’équipe et de rendre sa place au Mexicain, qui l’avait pourtant laissé passer quelques tours plus tôt pour que le double champion du monde attaque ses adversaires.

"En équipe, nous avons commis des erreurs au Brésil, écrit Red Bull dans son communiqué. Nous n'avions pas envisagé la situation qui s'est déroulée dans le dernier tour et nous n'avions pas convenu d'une stratégie pour un tel scénario avant la course. Malheureusement, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la demande d'abandon de sa place sans que toutes les informations nécessaires ne soient relayées."

Verstappen, un "pilote d'équipe"

"Cela a mis Max, qui a toujours été un pilote d'équipe ouvert et juste, dans une situation compromettante avec peu de temps pour réagir, ce qui n'était pas notre intention. Après la course, Max a parlé ouvertement et honnêtement, permettant aux deux pilotes de résoudre tout problème. L'équipe accepte le raisonnement de Max, la conversation était une affaire personnelle qui restera privée entre l'équipe et aucun autre commentaire ne sera fait."

"Max a montré qui il était vraiment", avait lancé Perez à sa radio après le refus du Néerlandais de le laisser passer. "Je suis très surpris, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. Surtout avec tout ce que j'ai fait pour lui. Je ne comprends pas ses raisons, c'est très surprenant, avait-il ajouté au micro de DAZN. Je pense que s'il a gagné deux championnats du monde, c'est grâce à moi."

Après l’embrouille entre les deux pilotes, la mère de Verstappen avait remis une pièce dans la machine en accusant Perez… d’avoir trompé sa femme. L'ancienne pilote a rapidement retiré son commentaire sur Instagram, mais ce dernier avait déjà largement circulé sur la Toile. Face aux proportions que prenaient cette affaire, Red Bull ne pouvait pas rester silencieux.