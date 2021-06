F1: Schumacher roule avec un siège pas droit... et c'est sa mère qui l'a remarqué

La mère de Mick Schumacher a fait remarquer à l'écurie Haas que son fils roulait sur un siège légèrement de travers. Un petit décalage que n'avait pas remarqué l'écurie, avant le Grand Prix de Styrie ce dimanche.

L'oeil d'une maman est irremplaçable. Femme de Michael Schumacher et mère de Mick, Corinna Schumacher a mis son oeil de lynx au service de son fils, pilote de l'écurie Haas et qui fait sa première saison en Formule 1. Elle a remarqué un défaut au niveau de la monoplace de Mick, constatant un problème de siège lors du Grand Prix de France.

"Je l'ai découvert pour la première fois lorsque sa mère m'a dit en France qu'il y avait un problème avec le baquet, a expliqué le patron de Haas, Günther Steiner dans des propos relayés par Motorsport. J'ai dit que je n'étais pas au courant. Après, je crois que c'est encore quelque chose qui a pris de grandes proportions en disant qu'il voulait un nouveau baquet. Mais il a dit lui-même qu'il n'y avait pas d'urgence."

Vettel a vérifié la voiture de Schumacher

En clair, le pilote allemand est un peu assis de travers dans sa voiture. Un petit problème qui est devenu un vrai sujet de discussion après les images de la vérification de Sebastian Vettel, ami de la famille, concernant ce siège et son léger décalage. Le pilote allemand avait eu vent de ce petit souci directement par la mère de Mick Schumacher.

"Je crois qu'il n'est pas complètement droit, ce qui fait qu'il y a peut-être un point de compression, a complété Steiner. Mais il n'est pas non plus assis à 45 degrés ou avec le corps complètement tordu. Sebastian est allé voir et ça a fait tout une histoire, mais ça va. Je n'étais même pas au courant avant que sa mère ne m'en parle donc ça ne doit pas être si grave." Sans exclure l'hypothèse d'un nouveau baquet si besoin.