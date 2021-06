GP d’Azerbaïdjan: "Il veut nous tuer?" Schumacher furieux contre Mazepin

Si le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été remporté par Sergio Perez, il a été marqué par deux derniers tours absolument fous et notamment une bagarre entre les deux pilotes Haas, Mick Schumacher, et Nikita Mazepin, respectivement 13e et 14e. Si le premier a réussi à dépasser son équipier juste avant la ligne d’arrivée, une manœuvre du Russe l’a mis dans une colère noire...

Ça chauffe chez Haas. Alors que l’écurie américaine n’a toujours pas remporté le moindre point depuis le début de la saison de Formule 1, voilà que ses deux pilotes s’accrochent en pleine course. Pas (encore) au sens propre du terme mais au moins verbalement. Dimanche, à l’occasion d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan complètement fou à Bakou, le Russe Nikita Mazepin (22 ans) fut une nouvelle fidèle à sa réputation de pilote aux manœuvres maladroites voire dangereuses. Sauf que cette fois, c’est son partenaire Mick Schumacher qui failli être victime de sa mauvaise conduite.

"Qu’est-ce que c’était que ça, sérieux ? Il veut nous tuer ?"

Un petit rappel des faits s’impose. Après l’abandon de Max Verstappen et un drapeau rouge synonyme de retour aux stands, les pilotes sont revenus sur le circuit pour deux derniers tours de folie. Une sorte de sprint auquel se sont notamment livrés le Russe et l’Allemand, à la lutte pour la 13eme place. Or si le fils de Michael Schumacher est parvenu, sur le fil, à dépasser Mazepin juste avant la ligne d’arrivée, il a dû composer avec un coup de volant aussi inattendu que dangereux du Russe qui a provoqué son énorme colère, une fois la course terminée. "Qu’est-ce que c’était que ça, sérieux ? Il veut nous tuer ?", s’est-il fâché sur sa radio.

Mick Schumacher, rookie en F1 comme Mazepin, s’était un peu calmé après la course, assurant qu’il devait revoir les images. Frustré d'avoir perdu sa 13eme place, le Russe a quant à lui expliqué qu’il avait eu un problème de batterie. Enfin l’Italien Günther Steiner, le patron de Haas, a évoqué un "malentendu". "Le débat est clos" a conclu l’ancien boss de Romain Grosjean.