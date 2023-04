F1: "Si le débris m’avait touché avec un angle différent…", un spectateur blessé après l’accident de Magnussen

Un spectateur présent au Grand Prix d'Australie a été blessé par un débris de la Formule 1 de Kevin Magnussen, victime d’un accident dimanche à Melbourne.

Une belle frayeur. Dimanche, lors du Grand Prix d’Australie, l’un des 131.000 spectateurs présents aux abords de la piste de Melbourne a été blessé par un débris de la monoplace de Kevin Magnussen. Au 54e tour, le pilote danois de Haas a perdu son pneu arrière droit après avoir heurté un mur. Cet accident, a l’origine de l'une des trois interruptions de cette course mouvementée, a provoqué une projection de débris dans les airs dont a été victime un membre du public.

Touché au bras, le spectateur assure avoir échappé au pire. "J’ai réalisé à quel point c’était gros et lourd. Si le débris m’avait touché avec un angle différent, cela aurait été horrible. Personne n’est venu me voir, j’étais juste là en train de saigner", a déploré le spectateur, victime d’une coupure, auprès de Reuters.

"Je me sens plutôt chanceux"

"Le morceau de débris était assez gros. Debout, juste à côté de moi se trouvait ma fiancée et elle est un peu plus petite que moi. Donc, là où ça m'a frappé au bras, ça l'aurait probablement touchée en pleine tête. Honnêtement, je me sens plutôt chanceux que ce n'ait pas été pire", a-t-il insisté au micro de Fox Sunrise.

Cette mésaventure a forcément fait naître un sentiment d'insécurité chez la compagne du spectateur blessé. "Nous l'avons convaincue de rester sur place parce que c'était génial. Et quelques tours plus tard, deux Alpines (celles des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly) ont de nouveau réussi à s'écraser juste devant nous. J'ai en quelque sorte perdu la discussion !", s’est amusé le spectateur auprès de Fox Sunrise.