F1: une monoplace très spéciale pour Michael Schumacher va être mise aux enchères

La Ferrari F300 de Michael Schumacher, utilisée par la légende allemande lors de la saison 1998, va être mise aux enchères en Californie. Au volant de cette monoplace, le Baron rouge est tout simplement invaincu.

Il fut un temps où Ferrari roulait sur la concurrence et ne connaissait pas les déboires actuels. Et la vente organisée à Monterey (Californie) va à coup sûr ravir les plus nostalgiques de cette époque. Comme annoncé par RM Sotheby’s, la Ferrari F300 (très exactement le châssis N°187) de Michael Schumacher, pilotée par l’Allemand entre juin et septembre 1998, va être mise aux enchères le 20 août prochain.

Seul châssis de l'histoire de la F1 à être invaincu avec minimum trois courses

Si cette monoplace est très spéciale pour le Baron rouge, c’est parce qu’elle a tout simplement marqué l’histoire de la Formule 1. En quatre course au volant de cette F300, Schumacher l’a emporté… à quatre reprises (GP du Canada, GP de France, GP de Grande-Bretagne et GP d'Italie). Ce qui fait de ce châssis le seul de l’histoire de la Formule 1 à être invaincu après avoir disputé au moins trois courses.

La Ferrari F300 (châssis N°187) de Schumacher © Capture d'écran RM Sotheby's

RM Sotheby’s, qui propose cette vente, assure que cet exemplaire de la Scuderia Ferrari est "remarquablement préservé" et qu’il a été acquis par son ancien propriétaire directement auprès de la firme italienne à la fin de l’année 1999. Prix de départ de ce petit bijou ? Entre 6 et 8 millions d’euros. S’offrir un morceau d’histoire vaut son pesant d’or.