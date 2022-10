F1: Hamilton met la pression à la FIA concernant les soupçons d'infraction de Red Bull sur la saison 2021

En attendant que la FIA dévoile le rapport sur le respect du plafond budgétaire des écuries de F1 en 2021, Lewis Hamilton, qui avait perdu son titre de champion du monde au profit de Max Verstappen, met la pression sur l'instance.

Lewis Hamilton n'explicite pas ce qu'il espère, lorsqu'il dit croire que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et son président Mohamed Ben Sulayem "feront ce qui est juste avec tout ce qu'ils découvriront". Mais sa prise de parole ajoute un peu plus de tension dans le paddock, dans l'attente du rapport de l'instance dirigeante sur les dépenses engagées l'an dernier par les écuries de Formule 1. Depuis le Grand Prix de Singapour, Red Bull est suspectée d'avoir significativement dépassé le plafond budgétaire (environ 140 millions d'euros) fixé en 2021. Ce qui, si c'était avéré, remettrait en cause la légitimité du premier titre de champion du monde de Max Verstappen.

Battu à Abu Dhabi dans des circonstances polémiques et devancé de huit points au classement du championnat du monde 2021, Lewis Hamilton pourrait donc éventuellement prétendre à récupérer une huitième couronne. Dans des propos rapportés ce jeudi par Sky Sports, dans le cadre du Grand Prix du Japon, le Britannique ne manque pas de souligner que Mercedes a fait face à des choix cornéliens en respectant scrupuleusement le règlement.

"Ce que je peux dire, c'est que je me souviens que nous avons eu notre dernière amélioration à Silverstone et, heureusement, elle était excellente et nous avons pu nous battre avec elle. Mais ensuite, nous avons vu Red Bull apporter des améliorations à chaque week-end ou tous les deux week-ends. Ils ont eu, je pense, au moins quatre autres améliorations à partir de ce moment-là. Si nous avions dépensé 300.000£ pour un nouveau plancher, ou adapté un aileron, cela aurait bien sûr changé l'issue du championnat, parce que nous aurions été plus compétitifs lors de la course suivante", a déclaré Hamilton, qui réclame une totale "transparence" de la FIA.

La FIA dénonce les "spéculations non fondées"

La FIA a annoncé qu'elle reportait à lundi 10 octobre la divulgation de ses conclusions sur le respect en 2021 du plafond budgétaire. "L'analyse des dossiers est une procédure longue et complexe qui est encore en cours et sera conclue pour permettre la remise des certificats lundi 10 octobre", explique la fédération. "Il y a eu des spéculations et conjectures nombreuses, non fondées et non vérifiées" sur ce sujet, affirme l'instance suprême du sport automobile mondial, pour qui "les suggestions selon lesquelles des informations sensibles auraient été diffusées par du personnel de la FIA sont également infondées".

La publication des conclusions de la FIA interviendra donc au lendemain du Grand Prix du Japon où Max Verstappen (Red Bull) est en mesure d'assurer son deuxième titre mondial consécutif. Il lui faudra pour cela gagner le Grand Prix et signer le meilleur tour en course, qui rapporte un point de bonus.