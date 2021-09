F1: Vettel et Stroll confirmés par Aston Martin pour 2022

Sans grande surprise, Aston Martin a officiellement annoncé conserver ses pilotes, Sebastian Vettel et Lance Stroll, pour la prochaine saison de Formule 1.

Alors que la saison 2021 est encore loin de son terme, les différentes écuries de Formule 1 annoncent au compte-gouttes les pilotes qui seront alignés sur la grille de départ en 2022. Du côté d’Aston Martin, le suspense était moindre, puisque les deux pilotes en place possédaient déjà des contrats pluriannuels. Mais l’écurie britannique a préféré mettre un terme aux moindres petites rumeurs en rendant officiel le maintien de Sebastian Vettel et de Lance Stroll.

Lawrence Stroll, président exécutif de l’écurie Aston Martin, s’est réjoui à l’idée de pouvoir continuer à s’appuyer sur un duo qu'il juge complémentaire: "La toute première saison d'Aston Martin a connu des débuts décevants. Mais nous avons fait de bons progrès au cours des derniers mois. Lance et Sebastian ont tous deux réalisé d’excellentes performances. Ils ont eu leur part de malchance, mais nous sommes ravis de continuer avec un excellent mélange de jeune talent et d’expertise expérimentée."

2022, synonyme de "nouveau départ" pour Aston Martin?

À 22 ans, Lance Stroll va pouvoir continuer sa progression au sein de l’écurie de son père, aux côtés de Sebastian Vettel. Un duo qu’il semble apprécier, à en croire sa déclaration: "Je me réjouis à l’idée de poursuivre le parcours avec lui l’an prochain. Nous n’avons pas atteint notre objectif cette année, mais cela n’a fait qu’amplifier notre soif de succès la saison prochaine."

De son côté, Sebastian Vettel, 34 ans, doit être un tant soit peu soulagé. Car même si le secret de son maintien était de polichinelle, certaines rumeurs l’annonçaient sur le départ en raison de sa saison compliquée. "J’ai vraiment hâte de courir avec la nouvelle génération Formule 1, a expliqué le quadruple champion du monde. Les nouveaux règlements techniques devraient nous donner des courses plus excitantes, parfaites pour les pilotes et pour les fans. Ce sera un nouveau départ pour tout le monde et une excellente occasion pour Aston Martin. Je crois en la force de notre nouvelle équipe en pleine croissance, alors j’ai déjà hâte d’être à 2022."

Qui dit nouvelle réglementation dit belle opportunité pour Aston Martin de repartir de l'avant? En attendant le début de la nouvelle saison, les deux pilotes vont déjà devoir boucler celle qui se déroule actuellement. Plutôt décevants jusqu’à présent, Sebastian Vettel et Lance Stroll pointent respectivement aux douzième et treizième rangs du classement des pilotes. Au classement des constructeurs, Aston Martin est septième seulement, avec 35 points.