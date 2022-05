F1: Zidane, Manaudou, McGregor… pluie de personnalités au Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix de Monaco débutera dimanche à 15h. Si la lutte entre Charles Leclerc et Max Verstappen est au cœur de l’attention, de nombreuses stars du sport se sont données rendez-vous dans la Principauté. Notamment Zinedine Zidane, Florent Manaudou et Conor McGregor.

Pour cette septième manche de la saison de Formule 1, Charles Leclerc aura à cœur de remporter pour la première fois de sa carrière le Grand Prix de Monaco. Sur ses terres, le pilote de Ferrari sera suivi à la loupe par de nombreuses personnalisées du sport.

Le combattant UFC Conor McGregor, le nageur Florent Manaudou et le footballeur Pierre-Emerick Aubameyang, tous seront présents à Monaco pour assister à cet évènement. Au micro de RMC Sport, le frère de la célèbre Laure Manaudou a partagé son avis sur la future performance de Leclerc: "L’année dernière, il fait premier de la qualif et il casse à sa dernière tentative. C’était compliqué de partir. J’espère que demain il pourra prendre le départ, qu’il sera devant au premier virage et qu’il n’aura pas de problème au milieu du GP."

"Monaco c’est particulier"

Si le Monégasque a assuré ce samedi la pole position, ce dernier devra composer avec la pression d’être regardé par des stars du monde entier. Interrogé sur la popularité de ce Grand Prix, Manaudou admet que c’est l’occasion pour les stars de se montrer: "Monaco c’est particulier (…) Depuis la série Netflix, tous les Grand Prix sont devenus un show et Monaco c’est le must."

Au micro de Sky Sports, Aubameyang estime que le principal intérêt sera la lutte féroce entre Leclerc et Max Verstappen: "C’est très serré. Je pense que ce sera une course très intéressante, nous verrons bien." En plus de ces personnalités, la légende du football français Zinedine Zidane sera présente avec sa famille. L'ancien milieu offensif continue sa tournée sportive après ses présences à Roland-Garros et celle à venir au Stade de France, pour la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.