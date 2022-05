F1: nouveau sursis pour les pilotes, qui pourront porter leurs bijoux jusqu’en juin

La tolérance instaurée lors des deux derniers Grands Prix a été étendue jusque fin juin : les pilotes de Formule 1, Lewis Hamilton, vont donc pouvoir continuer de porter leurs bijoux dans les monoplaces. Une discussion doit ensuite avoir lieu entre les pilotes et le staff médical de la FIA.

C’est le Britannique qui avait expliqué plus tôt dans la saison qu’il ne prévoyait pas d’enlever ses piercings avant les courses. Il pourra de nouveau courir comme il le souhaite à Monaco, en Azerbaïdjan et au Canada, avant une nouvelle discussion prévue entre les pilotes et le staff médical de la FIA, qui assure vouloir faire respecter cette règle pour des raisons de sécurité.

Magnussen aimerait pouvoir porter son alliance

Un certain nombre de pilotes a toutefois du mal à comprendre ce qui est réellement autorisé et ce qui ne l’est pas. Kevin Magnussen a confié ce jeudi attendre une clarification de la part des instances concernant son droit ou non à porter son alliance en course.

"Je risque d’être brûlé un peu plus sur mon doigt, mais si quelque chose devait m’arriver, quelque chose de grave, je voudrais porter mon alliance", a-t-il expliqué. Le pilote danois a appelé la FIA à laisser la responsabilité aux pilotes de choisir. Mais à Miami, par peur de recevoir une amende de 50 000 euros, il avait bel et bien laissé son alliance au tiroir.